Mulheres dominam palco do Rap In Cena: Conheça Azzy que estará presente no festival

A música pode vir a fazer parte da vida de um indivíduo logo nos primeiros anos de vida. E, a partir desse primeiro contato, mudar a trajetória inteira dessa pessoa. Foi o caso de Isabela Oliveira da Silva, mais conhecida como Azzy. Nascida no Rio de Janeiro, fez da música uma grande amiga durante sua infância. Ouvindo os CDs da mãe, mergulhou no universo do Hip Hop. Entre os artistas que mais gostava à época estavam Usher, Akon e Mariah Carrey. "Desde que eu me entendo por gente a música habita em mim de uma forma muito grandiosa", descreve a artista.

Seu começo de carreira não foi lançando músicas, mas sim participando de batalhas de rap, movimento que estava crescendo muito no estado carioca à época. "As batalhas de rima me abriram muitas portas. Lá conheci muito sobre representatividade, sobre as causas que devemos deixar em pauta, principalmente essa coisa de dizer que rap não é para mulher", relata Azzy.



MULHERES NO RAP

Durante seu início sofreu muita violência de gênero. “Utilizei as batalhas como oportunidade para apender a me impor.” A mulher não tem vida fácil no mercado de trabalho, mostra pesquisa recente do IBGE. Elas recebem, em média, 77,7% do montante obtido pelos homens.

No mundo do hip-hop a situação não é muito diferente, porém já existe uma evolução. “Antigamente não fechava uma mão de minas no rap. Hoje temos Tasha e Tracie, Julia Costa, Luanna e N.I.N.A", destaca Isabela. Grande parta dessa evolução se dá pela atitude das próprias artistas. "Nós mulheres chegamos batendo com o pé na porta, cansamos de pedir por espaço. As mulheres abriram suas próprias portas, sem esperar pelos outros. ”



COMO CONCILIAR ARTE E MATERNIDADE



No auge dos seus meros 22 anos, a artista carrega uma grande responsabilidade. Ou melhor, duas. Duas crianças. Como mãe solo e artista de carreira consolidada, conta qual o principal segredo para conciliar ambas as coisas em tom de brincadeira. "Muita reza e copo d'agua.”

Apesar das dificuldades impostas pela rotina, não abre mão de passar um tempo de qualidade com as filhas e sabe que deve estar 100% preparada para todos os desafios. “É difícil ser mãe solteira, é difícil ser uma artista em um meio machista, tudo é mais difícil. Porém, é motivador para mim ter duas filhas que gostam do que eu faço", desabafa.

Como se não bastassem todas essas responsabilidades, decidiu se aventurar em mais uma. Viver a personagem Ivy, na novela ‘Vai na Fé’. O convite surgiu no momento perfeito. Uma oportunidade para voltar a si mesma. “Estava saindo de um contrato abusivo com o antigo empresário, estava um ano sem lançar música. Não estava com vontade de viver. Quando a oportunidade surgiu, senti dentro de mim uma esperança muito grande. Algo que nunca tinha sentido isso antes."

Para dar conta de tudo, teve de abrir mão de algumas coisas. Uma delas foi a agenda de shows, que deu uma boa diminuída. “Tive que parar de ser a Azzy por um tempo para viver a Ivy", conta Isabela. Apaixonada pela atuação, não poupou elogios à experiência. "Quando você chega em lugares desse nível, depois de sair de casa sem oportunidade de estudar, fazer teatro é inexplicável."

RAP IN CENA

A 9ª edição do festival que movimenta o Rio Grande do Sul, já possui mais de 25 mil confirmados. É a segunda vez que a cantora sobe no palco do evento. Estreou em 2022. "Estou muito animada, sempre que tem show quero preparar algo diferente para o público. Também estou ansiosíssima para acompanhar o show das minhas amigas", relata Azzy.

A edição deste ano chama atenção por uma novidade específica. Possui mais de 20 mulheres em sua Line –Up, algo inédito no meio. "Fiquei surpresa com a atitude do contratante, espero que esses festivais continuem colocando mais mulheres no palco."

A cantora sobe ao palco no sábado do dia 28 de outubro, primeiro dia de festival, que ainda conta com a presença de artistas como Djonga, L7nnon, Veigh, Hyperanhas entre outros. Os shows acontecerão no Parque Maurício Sirotski Sobrinho.