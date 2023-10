Rap In Cena Budweiser anuncia Vila Olímpica, arena com atrações esportivas e culturais

Neste sábado (14), o Rap In Cena Budweiser realiza as seletivas de Skate In Cena, Breaking In Cena e Batalha do Olimpo durante o Rap In Cena na Orla, evento realizado na Orla do Guaíba. A movimentação busca ampliar as ações do festival, incentivando esporte e cultura através da Vila Olímpica.



Durante os dias de Rap In Cena Budweiser, que acontece dias 28 e 29 de outubro, a estrutura no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho receberá a Vila Olímpica. Trata-se de uma arena para promover ainda mais o esporte, pilar visto pelo Rap In Cena como um grande transformador social.



“Treinei boxe por quatro anos, fui campeão brasileiro em 2008, e vejo no esporte uma grande força de transformação social. Algo que a marca Rap In Cena carrega em seu DNA desde seu nascimento em 2014. De forma, que está sendo uma grande realização trazer mais essa ferramenta de forma ainda mais ampla para dentro do evento”, diz Keni Martins, idealizador e sócio do Rap In Cena.



Dentro da Vila Olímpica do Rap In Cena Budweiser ocorrerão as finais do Skate In Cena e do Breaking In Cena, além de competições de boxe, kickboxing e jiu-jitsu, modalidades olímpicas que prometem ser destaque nos Jogos de Paris de 2024. A arena ainda será palco para o Basquete In Cena, Slam in Cena e Batalha do Olimpo.



Seletivas no Rap In Cena na Orla



Neste sábado (14), acontece a última seletiva do Skate In Cena, além das classificatórias de Breaking In Cena e Batalha do Olimpo, durante o Rap In Cena na Orla, em Porto Alegre. Em caso de chuva, o evento será transferido e as informações do novo local serão divulgadas nas redes oficiais do Rap In Cena Budweiser.





Com inscrições gratuitas, o Skate In Cena terá 25 skatistas classificados O Breaking In Cena terá 16 b-boys/b-girls classificados. A Batalha do Olimpo terá 16 vagas, que classificam dois MCs para a grande final de domingo durante o Rap In Cena Budweiser.

Os três concursos tem inscrição gratuita, ocorrendo às 15h horas na Orla do Guaíba. É obrigatória apresentação de documento com foto para participar.



Além das seletivas, o Rap In Cena na Orla ainda contará com atrações como DJ Saulit, Coletivo Alvo Cultural e Terminal 407. Lembrando que os vencedores das seletivas classificam-se para as finais que acontecerão durante o Rap In Cena Budweiser.





Conheça as atrações da Vila Olímpica



Skate In Cena

Durante os dias de festival, os skatistas - que se classificaram nas seletivas anteriores - participam das etapas do campeonato até chegarem às finais. Ao final de cada dia de Rap In Cena Budweiser. Os vencedores de cada dia ganham mil reais cada.



Basquete In Cena

Para participar, o público do festival deve montar times que irão desafiar o time da Liga de Basquete Amador de Porto Alegre. Os jogos irão acontecer em uma quadra 3x3 que estará localizada na Vila Olímpica.

Breaking in Cena

Com curadoria da Nest Panos, os b-boys e b-girls - que se classificaram durante as seletivas - terão a oportunidade de se apresentar em uma pista exclusiva. O campeão leva mil reais para casa!



Batalha do Olimpo



A mais conhecida batalha de rima de Porto Alegre, a Batalha do Olimpo recebe a Batalha da Aldeia, maior do Brasil para um espetáculo único. Com curadoria da A Dona da Roda Produções e apresentação de Mariana Marmontel. Os MCs que participarão da Batalha do Olimpo nos dias de festival estão ainda sendo definidos através da seletiva do Rap In Cena na Orla. Em breve, a premiação para o campeão será divulgada.





Slam In Cena

Com curadoria do Coletivo Poetas Vivos, o público poderá escrever e declamar seus versos. Para o Slam In Cena, serão seis fases, sendo três no sábado e as outras três no domingo. Ao final das fases, todas as notas serão somadas e o competidor que obtiver maior pontuação se sagra campeão da edição. O júri será formado também por integrantes do Coletivo Poetas Vivos. Em breve, a premiação para o campeão será divulgada.



Jiu-Jitsu In Cena



Com a curadoria da escola Mario Sperry, as lutas de jiu-jitsu serão em formato de demonstração com alunos da própria academia. Serão 16 atletas por dia, sendo 16 crianças no sábado e 16 adultos no domingo.



Boxe In Cena



Com curadoria do técnico de boxe Paulo Cafuringa Petinga, o espaço irá propor atividades e lutas amistosas de boxe olímpico e kickboxing. Em breve, mais informações sobre a dinâmica serão divulgadas.



Espaço MVP



Espaço para promover a auto-estima dentro do Rap In Cena Budweiser. Com curadoria da MVP Barber Club Nesta, que além de oferecer serviços de cabelo e barba, contará com uma área de games.

SERVIÇO



Skate In Cena



Horários



14h00 - Inscrições



15h00 - início best trick no gap



15:30 - best trick pulando grade



16h00 - best trick feminino



16:30h - best trick no corrimão





Breaking In Cena



Horários:



16h - inscrições



17h - início da seletiva





Batalha do Olimpo



Horários



17h30 - inscrições



18h30 - início da seletiva





Atrações Artísticas



Horários: a partir das 21h30



Saulit, CP no Beat, Bertoi, Coletivo Alvo Cultural, Terminal 470, DJ Edinho DK.



Gratuito



Local:



Skate Park - Megapista da Orla (Av. Edvaldo Pereira Paiva, 960 - Praia de Belas, Porto Alegre)