Parque Marinha ganha Travessia da Orla em contrapartida de shopping na Capital

Quem circula pela avenida Borges de Medeiros, na região do Praia de Belas Shopping, ganhou um caminho com mais estrutura e atrações para cruzar até a Orla do Guaíba. A Travessia da Orla, como foi batizada a conexão, já está liberada, com ciclovia, paisagismo e área para pets, com aporte feito pelo shopping, que busca também se aproximar da porção mais badalada e alvo de novas incursões, com revitalizações e até empreendimentos, como o Pontal Shopping.

O trecho tem oito metros de largura, quatro deles para ciclistas, e 216m de comprimento, ligando a Borges de Medeiros à avenida Edvaldo Pereira Paiva, em continuidade à rua Cecília Meireles. O shopping fez a instalação, que busca gerar mais proximidade com a área da orla.

A entrega oficial ocorreu na quarta-feira e contou com a presença do prefeito Sebastião Melo, além de representantes do empreendimento, que pertence ao grupo Iguatemi. "Criamos uma entrada bonita para o Parque Marinha, que não tinha uma identidade clara, e, no caminho, tem playground, ligação com as quadras esportivas e a pista de patinação, além de dois cachorródromos - um para pets de até 15 quilos e outro para porte maior, senão eles brigam (risos)", descreve Carlos Jereissati, conselheiro e um dos acionistas do grupo.

O grupo não informou o valor investido. Em contrapartida, seguindo acordo com a prefeitura, o shopping fez uma ciclovia. "Temos espaços de caminhabilidade que qualificam e garantem segurança para os espaços públicos da nossa cidade", valorizou o secretário do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, Germano Bremm.

Sobre a iniciativa do shopping, o prefeito disse que "empresário tem de ganhar dinheiro e tem de cuidar do meio ambiente, do social e dos cachorros também (risos), como observar o tamanho de cada um". Melo citou ainda que a área ganha um posto da Guarda Municipal. Para o dirigente, um dos impactos da travessia, que eleva a ocupação e fluxo, é evitar mais vandalismos, como o roubo de fios de cobre, que tem registros na região.