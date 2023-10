Guaíba volta a ultrapassar cota de inundação no bairro Arquipélago em Porto Alegre

O Guaíba voltou a ultrapassar a cota de inundação na manhã desta quinta-feira (12), na medição da régua instalada na Ilha da Pintada. Segundo a Defesa Civil de Porto Alegre, a aferição mais recente foi de 2,28 metros - 8cm superior ao nível que indica a possibilidade de inundações nas ruas próximas à margem.

Também houve elevação na régua do Cais Mauá, que atingiu 2,48 metros. A cotação é apenas dois centímetros inferior à cota de alerta. “Permanecemos monitorando a evolução do panorama nas áreas ribeirinhas”, afirma o coordenador-geral da Defesa Civil, Evaldo Rodrigues de Oliveira Júnior.



A Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc) soma 80 pessoas acolhidas no abrigo provisório da Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem, na Ilha da Pintada. Dessas, 51 são adultos e 29 crianças. As demais estruturas foram desmobilizadas em razão do retorno de boa parte das famílias às suas casas.