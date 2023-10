Com as chuvas do final de semana, nível do Guaíba volta a subir em Porto Alegre

O Guaíba voltou a ultrapassar a cota de alerta para inundação nesta segunda-feira (9). Por volta das 14h, a régua do Cais Mauá, em Porto Alegre, apontava o nível do lago em 2m56cm, seis centímetros acima do limite de alerta.

Segundo a meteorologista Estael Sias, do MetSul, isso ocorreu graças as chuvas do final de semana que, somadas ao vento predominando do quadrante sul, provocaram a cheia do lago.

Em outro ponto da Capital, na região das Ilhas, essa elevação fez com que as águas voltassem a invadir as ruas, provocando inundações até mesmo em pontos que já haviam voltado a normalidade nos últimos dias. Lá, Segundo a Fundação de Assistência Social e Cidadania (FASC), 86 pessoas seguem no abrigo montado pela Defesa Civil na Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem, na Ilha da Pintada.

Assim como na segunda, a chuva deverá dar uma trégua na Capital nesta terça-feira (10), e Porto Alegre terá um dia de predomínio do sol, possibilitando que o Guaíba volte à sua normalidade. Na quarta (11), porém, a chuva retorna durante o final da tarde e não se descarta a possibilidade de temporais isolados.

No restante do Estado, a previsão é de uma terça-feira de sol, com poucas nuvens e grande amplitude térmica. Nos trechos de serra do Sul e Nordeste do Estado a temperatura poderá ficar ao redor de 5 a 7°C, com potencial para formação de cerração em cidades da Metade Norte e Leste. Nos vales, noroeste e fronteira com a Argentina, as máximas devem chegar em 30°C. Porém, assim como na Capital, na Metade Norte a chuva deve retornar com força na quarta-feira.

Já em Santa Catarina, a situação segue delicada e a Defesa Civil contabiliza 132 municípios com registro de algum tipo de ocorrência em razão da chuva intensa que atinge diferentes regiões do estado desde a semana passada. Destes, 82 declararam situação de emergência. A maior preocupação é com os municípios da região do Alto Vale do Itajaí, em que a água do rio Itajaí-Açu chegou a 12 metros, superando o limite das barragens e alagando áreas rurais e urbanas.