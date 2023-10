Nova ponte pênsil entre Torres e Passo de Torres deve ser construída até o dia 20 de dezembro

A nova ponte pênsil entre Torres, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, e a cidade de Passo de Torres, em Santa Catarina, será construída até o dia 20 de dezembro. As obras para a reconstrução da estrutura que liga as duas cidades devem iniciar dentro de 10 dias, segundo informações da prefeitura catarinense.

O contrato entre a prefeitura de Passo de Torres e a empresa Montadora e Construtora Moreira Ltda foi assinado na sexta-feira (6). O investimento na construção da ponte pênsil é de R$ 701,8 mil, em uma parceria do município de Passo de Torres com o governo de Santa Catarina. Segundo a empresa responsável pela execução, a obra deve ser entregue até o dia 20 de dezembro deste ano. A prefeitura de Torres não participa do projeto de reconstrução.

A estrutura antiga de madeira e cabos de aço rompeu no dia 20 de fevereiro de 2023 quando estava lotada de pedestres. O rompimento da ponte pênsil resultou na morte do jovem Brian Grandi, 20 anos, e deixou 16 pessoas feridas. Depois do acidente, a prefeitura de Passo de Torres começou as tratativas com os governos estadual e federal para refazer o acesso. "A comunidade aguarda ansiosamente por este momento, pois afeta diretamente todos que dependem desta via de transporte. Em breve teremos uma nova ponte mais moderna e segura", destacou o prefeito de Passo de Torres, Valmir Rodrigues.

O prazo oficial para a conclusão da obra é abril de 2024. No entanto, a empresa se comprometeu em entregar a ponte pênsil antes do Natal, devido à importância do acesso. “Não descansaremos até que nos entreguem essa obra tão importante para o conforto da população local. Também é fundamental para o desenvolvimento econômico e turístico da região”, acrescentou o prefeito.



O acidente aconteceu quando cabos da travessia sobre o rio entre Torres, no Rio Grande do Sul, e Passo de Torres, em Santa Catarina, se romperam. Embora a estrutura tivesse capacidade para 20 pessoas, relatos do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul mostraram de que o número era muito maior no momento do rompimento. O movimento seria por conta de uma festa de Carnaval que estaria sendo realizada em Passo de Torres, no lado catarinense. As vítimas estariam retornando a Torres quando a ponte desabou.

O Corpo de Bombeiros Militar dos dois municípios e a Brigada Militar atuaram em conjunto no socorro às vítimas e na busca de desaparecidos. As equipes buscaram informações com pessoas resgatadas e parentes de possíveis vítimas. Mergulhadores e barcos foram mobilizados na busca. O corpo de Brian Grandi, desaparecido após o acidente na Ponte Pênsil de Torres na madrugada do dia 20 de fevereiro deste ano, foi encontrado no dia 23, na Praia Azul, na cidade de Passo de Torres, em Santa Catarina. Na época, a Polícia Civil catarinense afirmou que as investigações se concentraram nos motivos para o desabamento da estrutura. A polícia apurou, junto às prefeituras das duas cidades, os processos que liberavam o funcionamento da ponte pênsil.

A queda de Brian Grandi ocorreu quando o jovem cruzou a ponte pênsil no sentido de Passo de Torres para a cidade gaúcha. Residente de Torres, o jovem voltava de uma festa no município catarinense pela estrutura. A ponte pênsil, datada de 1984, apresentou problemas no próprio evento de inauguração.