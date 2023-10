Taxistas de Porto Alegre aceitam proposta de reajuste de 20,7% da tarifa

Sindicatos e associações de taxistas de Porto Alegre aprovaram em reunião na manhã deste sábado (7) a proposta da prefeitura da Capital que concede 20,7% de aumento na tarifa. A categoria não tinha aumento desde 2016. No dia 26 de setembro, em reunião com o prefeito Sebastião Melo e secretários os taxistas apresentaram a proposta de aumento de 30% na tarifa e relataram defasagem no reajuste do serviço. As informações são da prefeitura de Porto Alegre.

O reajuste passa a valer após publicação do decreto nesta segunda-feira (9) no Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa).



O valor sugerido está de acordo com o IPCA dos últimos três anos. Um projeto será enviado à Câmara Municipal substituindo o IGPM pelo IPCA para as próximas reposições. O projeto também estabelecerá que os pedidos de reajuste terão que ser feitos no máximo no mês de janeiro, ou a categoria poderá perder o direito ao aumento.