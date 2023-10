Inclusão digital na terceira idade promove integração intergeracional

Nascidos e acostumados com um mundo analógico, os idosos acabam, por vezes, temendo o novo e deixando de desfrutar dos aspectos positivos da tecnologia. Porém, segundo diversos estudos, promover a inclusão digital de pessoas acima dos 60 anos traz inúmeros benefícios tanto sociais, quanto mentais para essas pessoas. Foi pensando na importância deste debate, que o Summit 60+, parceria entre o Sebrae-RS, Sesc/RS, Koala Hub e a startup Tripto 360, disponibilizou um painel totalmente voltado para este tema.

A forma que Fabio Ota, um dos palestrantes do evento, achou para garantir essa integração foi por meio dos videogames. Fundador da Isgame, o empresário desde 2015 ensina pessoas idosas a criarem e jogarem games através do aplicativo Cérebro Ativo, o que, segundo ele, provoca uma “melhora na sociabilidade, aumento na autoestima e prevenção de doenças, além de ganho cognitivo e na consciência corporal”.

O palestrante ressalta ainda que considera fundamental que a sociedade perceba a importância do exercício mental da mesma forma como faz com o físico e que o maior desafio da inclusão digital das pessoas acima dos 60 anos é vencer os preconceitos. Da mesma forma, Ota percebe como “essencial a existência de eventos dispostos a unir os idosos às tecnologias, como esse promovido hoje à tarde”.

O Summit 60+ foi pensado justamente para integrar as pessoas na terceira idade com empreendedores do ramo tecnológico, além de promover o direcionamento de serviços e produtos voltados a esse público. Segundo Michelle Silveira, coordenadora estadual do trabalho social com pessoas idosas do SESC-RS, o cenário demográfico atual foi o principal motivador.

“Os dados estatísticos apontam uma longevidade cada vez mais tardia e, portanto, um envelhecimento da população brasileira. Com isso, tornou-se necessário a criação de um espaço para a conexão entre os empreendedores e os idosos interessados em ingressar no meio digital”, ressalta Silveira.

O evento, que teve transmissão on-line, lotou a Fábrica do Futuro, em Porto Alegre, nesta terça-feira (10), trazendo à tona, além da inclusão, temas como Economia Prateada e Educação Continuada e orientações sobre termos técnicos do mundo virtual, como as criptomoedas, NFT e Blockchains.

Presente em todos os painéis do dia, Cristina Fernandes, de 71 anos, diz que espera levar todos os conhecimentos adquiridos para a vida. “Foi um evento importantíssimo. Muito tempo se vem pensando na velhice de forma mais ativa, feliz e participativa na sociedade. Espero que eu consiga levar todos os conhecimentos que adquiri para a minha vida, tanto pessoal quanto familiar”, diz a aposentada.