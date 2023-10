Xangri-Lá finalmente marca nova audiência pública para discutir Plano Diretor

Mauro Belo Schneider

Depois de um intervalo de sete meses, Xangri-Lá retornará as audiências públicas para discutir a revisão de seu plano diretor. O assunto gerou polêmica no verão devido à previsão de construções de dois prédios de 14 andares à beira-mar. A nova data já está marcada: 24 de novembro, na Câmara de Vereadores do município, localizada a rua Rio Douradinho nº 1.385, no Centro. O procurador-geral de Xangri-Lá, Thiago Serra, confirmou a informação ao Jornal do Comércio.