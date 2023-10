Xangri-Lá ainda tem apenas 30,62% do esgoto tratado

discussões acaloradas sobre a revisão de seu plano diretor O município de Xangri-Lá, que neste ano registrou, soma atualmente 30,62% de seu esgoto tratado. A informação foi repassada pela Corsan e confirmada pela assessoria de imprensa da prefeitura nesta quarta-feira (4).

“Com as redes que estão sendo construídas, serão mais 4.259 economias (residências) que terão acesso ao tratamento de esgoto e o percentual chegará a 47,55% quando entrar em operação”, afirma a Corsan. Não há prazo específico, no entanto, para alcançar este número.

Samanta Takimi, presidente da Corsan, explica que a ampliação da estrutura depende da lógica de licenciamentos. “Tudo tem que estar em casamento com as licenças ambientais, não só de Xangri-Lá, mas em todos municípios”, detalha. “Temos previsão de obras bem intensas para todos os municípios do Litoral”, acrescenta.

“A previsão certa é de que a cobertura de 90% do saneamento em todos os 317 municípios que a Aegea assumiu a operação da Corsan ocorrerá dentro do Marco Legal, de 10 anos”, afirma a Corsan, em nota.

Atualmente, a companhia atende 23.594 economias para o fornecimento de água e 7.226 economias para o tratamento de esgoto de Xangri-Lá, composta pelas praias de Arpoador, Atlântida, Marina, Maristela, Noiva do Mar, Praia dos Coqueiros, Rainha do Mar e Remanso.

avançar nas discussões sobre o plano diretor, de acordo com o procurador-geral do município Thiago Serra discussões envolvendo a construção de torres de 14 andares à beira-mar A prefeitura de Xangri-Lá teve mais uma reunião com o Ministério Público nesta quarta-feira (4) para. No verão passado, audiências públicas na Câmara de Vereadores foram suspensas após, onde antes funcionavam a colônia de férias do Banrisul e do Hotel Termas.

Ainda no Litoral Norte, a troca de uma adutora junto à ponte Giuseppe Garibaldi promete dar melhor qualidade ao abastecimento de água em Imbé e em Tramandaí. Para a retirada da antiga tubulação, uma das vias da ponte foi bloqueada.