Discussão sobre o Plano Diretor de Xangri-Lá continua suspensa

discussões do Plano Diretor gerando bate-boca e brigas o Ministério Público do Rio Grande do Sul recomendou que elas fossem suspensas. Continua tudo na mesma. Essa é a definição do procurador-geral do município de Xangri-Lá, Thiago Serra, sobre as. No verão, audiências públicas foram promovidas na Câmara de Vereadores,, até que

Geovane Nazário Laurentino, presidente da Câmara, conhecido como Geovanão, confirma a pausa no tema. "Até agora nada."



A orientação era que a prefeitura respondesse alguns questionamentos em relação ao impacto ambiental das alterações sugeridas. Uma das mais emblemáticas era sobre a construção de torres de 14 andares à beira-mar, nos terrenos da antiga colônia de férias do Banrisul, em Rainha do Mar, e do antigo Hotel Termas, em Xangri-Lá.

Alguns moradores e veranistas reclamavam da falta de estrutura de saneamento, enquanto corretores e construtores apoiavam que os edifícios fossem erguidos, com a justificativa da geração de empregos.



“Tivemos uma reunião com Cláudio Ari, do CAOURB. Ele ficou de remeter o parecer para o MPE de Capão da Canoa. Agora estou no aguardo de uma reunião”, afirma Serra. O CAOURB é o Centro de Apoio Operacional da Ordem Urbanística, assessoria técnica do Ministério Público do Estado. A expectativa é que haja um novo encontro para tratar do assunto no dia 31 de agosto, adianta o procurador-geral de Xangri-Lá.



Roberto Estigarribia, presidente da Associação de Moradores de Xangri-Lá, reitera a falta de avanço. “Nós da associação ainda não fomos informados sobre quando vai ter audiência”, avisa, citando, também, a recente liberação das construções no município , enquanto corretores e construtores apoiavam que os edifícios fossem erguidos, com a justificativa da geração de empregos.“Tivemos uma reunião com Cláudio Ari, do CAOURB. Ele ficou de remeter o parecer para o MPE de Capão da Canoa. Agora estou no aguardo de uma reunião”, afirma Serra. O CAOURB é o Centro de Apoio Operacional da Ordem Urbanística, assessoria técnica do Ministério Público do Estado.Roberto Estigarribia, presidente da Associação de Moradores de Xangri-Lá, reitera a falta de avanço. “Nós da associação ainda não fomos informados sobre quando vai ter audiência”, avisa, citando, também, a

O Ministério Público do Estado, por meio da assessoria de imprensa, enviou nota ao Jornal do Comércio com a posição da promotora Luziharin Tramontina.

"As informações que possuímos é que foi feita uma visita técnica no Município de Xangri-lá para verificar as condições urbanísticas e ambientais da cidade em razão da revisão do Plano Diretor local. Até então, não houveram mais deliberações sobre esse assunto."