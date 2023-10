Santa Catarina e Paraná sofrem com enchentes e tornado

Santa Catarina teve chuva intensa, alagamentos, deslizamentos e granizo que atingiram diversas regiões, e o Paraná a passagem de um tornado. Depois do Rio Grande do Sul sofrer com temporais, enchentes e granizo , os outros dois estados da Região Sul sentem os impactos dos efeitos climáticos. Nesta quarta-feira (4),

Em algumas cidades catarinenses, choveu mais de 160 mm, com famílias desabrigadas por conta das inundações. Um trecho da SC-110 em São Joaquim sofreu interdição total após a queda de barreira e não há previsão para liberação.



A MetSul Meteorologia alerta que a situação vai piorar em Santa Catarina nos próximos dias, com chuva e garoa ainda em parte do estado nesta quinta. Os volumes serão muito menores que os de quarta, mas o extremo Nordeste de SC ainda pode ter chuva forte.



No Paraná, a passagem de um tornado causou destruição em Cascavel. Segundo a MetSul, o temporal com chuva intensa e rajadas de vento, atingiu a cidade por volta de 6h da quarta-feira, causando estragos em vários bairros, com destelhamento de imóveis residenciais e comerciais.

O prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos da Silva, e o Corpo de Bombeiros sobrevoaram a cidade para verificar os pontos mais afetados pelo temporal. Segundo Silva, a prioridade é agilizar o atendimento das famílias.