Queda de granizo causa destruição em municípios do Rio Grande do Sul

O Rio Grande do Sul voltou a sofrer com fortes temporais entre a terça-feira (3) e a madrugada desta quarta-feira (4). As cidades de São Nicolau e Barros Cassal foram atingidas por queda de granizo, com estragos em centenas de residências, deixando moradores desabrigados.

Segundo a MetSul Meteorologia, os temporais mais intensos na terça-feira ocorreram em municípios do Oeste, Noroeste, Centro e Norte do Rio Grande do Sul e foram acompanhados de chuva forte com raios e granizo de tamanhos variados, de médio a grande em diferentes cidades. A precipitação em algumas regiões passou dos 30 mm em curto intervalo.

Em Barros Cassal, o temporal e o granizo causaram destruição em telhados. Segundo Edson Zinn, secretário das Finanças e coordenador da Defesa Civil na cidade, cerca de 200 famílias foram atingidas e 70% do prédio administrativo também foi atingido pelas pedras. O secretário diz, pelo Facebook, que nunca houve uma precipitação de granizo desta quantidade e neste tamanho.

A prefeitura está distribuindo lonas para ajudar a população. “Só em uma loja, 60 famílias foram atendidas. Nas demais, não temos os números”, destaca. “Hoje o que podemos é ajudar com lonas e estamos à disposição pelo fone/whats (54) 99948-5343. Peço que liguem ou repassem o contato a quem precisar.” O município tem cerca de 11 mil habitantes.

A prefeitura de Barros Cassal suspendeu as aulas e abriu o Ginásio de Esportes Ivo Faller para receber os desabrigados. As aulas foram suspensas nesta quarta-feira.

Em São Nicolau, que tem cerca de 5,2 mil habitantes, mais de 50% das casas foram destruídas pelo granizo. “Foram duas tempestades de granizo, de tamanhos avassaladores e de muita força, que atingiu intensamente o município, deixando mais de 50% das casas com os telhados destruídos”, informa a prefeitura nas redes sociais.

O Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, a Brigada Militar e a Administração Municipal estão trabalhando para distribuir lonas, já em falta nas lojas de São Nicolau. A Secretaria de Ação Social está nos bairros e vilas prestando socorro aos moradores atingidos, e o Salão Paroquial está aberto para quem ficou desabrigado.