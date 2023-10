Quarta-feira marca o final da trégua das chuvas em Porto Alegre

Após um longo período de chuvas e marcas históricas no nível do Guaíba, depois de 15 dias o lago chegou a marca de 2,48m pela medição do Cais Mauá, dois centímetros abaixo da cota de alerta, apresentando um recua de 10cm em relação à manhã de segunda-feira. Entretanto, a chuva retorna nesta quarta-feira (4) ao Estado e à Porto Alegre.

A região das Ilhas, contudo, ainda é afetada negativamente, pois a cota de inundação do local é de 2m, enquanto a indicação de cheia do Guaíba é de 1,80m. As ilhas ficaram alagadas dias antes das inundações que ocorreram no Extremo Sul e na Orla. As quadras poliesportivas ficaram submersas e a Praia de Ipanema também sofreu com o volume das águas que invadiu à avenida Guaíba e preocupou os moradores da região.

Segundo a Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc), 182 pessoas, cerca de 50 famílias, seguem nos abrigos provisórios montados na Capital. Na Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem, na Ilha da Pintada, ainda estão acolhidas 106 pessoas e outras 76 no Ginásio do Departamento Municipal de Habitação, no bairro Santana.

Com o retorno das chuvas a e previsão de ventos de até 50 km/h, a MetSul Meteorologia avisa sobre a alta probabilidade de raios na Capital. Entretanto, a previsão é de que a precipitação não atrapalhe a circulação à oite, quando o Inter recebe o Fluminense, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. A meteorologista Estael Sias tranquiliza os torcedores, pois, durante a partida, a previsão é de garoa. "A quarta-feira pode começar com muitos problemas na Região Metropolitana", afirma. A previsão é que o tempo comece a secar ao longo do dia.

Na quinta-feira (5), o tempo deve ser seco, mas a chuva volta na noite de sexta. Estael prevê que outubro deve ter períodos curtos de precipitação com intervalos de tempo seco. A primeira metade do antepenúltimo mês do ano deve ser mais chuvosa. "Não devemos ter tantos problemas na segunda metade do mês", informa Estael.

No resto do Rio Grande do Sul, e nos estados vizinhos, o Inmet emitiu um alerta laranja de tempestades com validade até quarta-feira (4) no final da manhã. Está prevista chuva entre 30 e 60 mm/h, ventos intensos (60 a 100 km/h), e queda de granizo. Além de risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. Do território gaúcho, a região Norte será a mais afetada e apenas a divisa com o Uruguai deve permanecer sem chuvas.