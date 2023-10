Chuva dá trégua no RS na quinta-feira, mas retorna ao Estado a partir de sexta

O ar mais seco e frio avança no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (5) com previsão de céu claro e frio em cidades da Metade Sul. Prognósticos indicam mínimas entre 7°C e 9°C em diversas cidades. Já na Metade Norte e Leste, a umidade segue presente com muitas nuvens e esfria menos. As informações são da MetSul Meteorologia.

A partir da tarde, o tempo firma com amplas aberturas de sol na maioria das regiões com

aquecimento gradativo. O vento predomina do quadrante Sul/Sudoeste. Na sexta-feira (6), a chuva retorna e avança de Norte até o Centro do Estado com alerta para novos temporais e

acumulados altos.

Em Porto Alegre, o tempo abre com previsão de sol e elevação gradual da temperatura. Na sexta, a instabilidade retorna com previsão de pancadas de chuva da tarde para a noite que irão persistir durante o sábado.





RIO GRANDE DO SUL

Ícone: sol, chuva e raios

Máxima: 22°C

Mínima: 12°C



PORTO ALEGRE

Ícone: sol e nuvens

Máxima: 21°C

Mínima: 16°C