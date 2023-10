Catamarã retoma operação entre Porto Alegre e Guaíba nesta segunda-feira

A CatSul, empresa responsável pelo Catamarã, retomou as viagens entre Porto Alegre e Guaíba nesta segunda-feira (2). Nos últimos dias, a operação foi suspensa em mais de uma ocasião em decorrência da cheia no Guaíba, que levou ao acionamento do sistema de comportas e ao fechamento dos portões no Cais Mauá. No domingo (1), a prefeitura de Porto Alegre voltou a fechar os portões do Cais, ocasionando nova interrupção das viagens.