Após três dias fechado, Catamarã volta a operar em Porto Alegre e Guaíba

Bárbara Lima

Moradora de Boa Vista do Buricá, no Norte do Estado, dona Celita viajou pela primeira vez de Catamarã, ao lado da filha Marlise Fernandes, nesta sexta-feira (29), em Porto Alegre. Marlise, por sua vez, costuma pegar a embarcação com mais frequência para locomoção e sentiu na pele os dias em que o Catamarã não operou em função da enchente que atingiu a Capital. Fechado desde terça-feira (26), somente com o recuo da água do lago, que chegou a marcar 3,18m, o transporte hidroviário voltou a funcionar nesta sexta (29). “Foi um transtorno, não só para mim, mas também para os meus funcionários. Alguns vivem em locais que alagaram, era complicado até chegar aqui”, relatou a empresária, dona de um restaurante no shopping Pontal. Para ela, usar o Catamarã é “mais leve, sustentável e mais ágil”. “Eu pego aqui (do Pontal) até o centro e lá pego o trem para Canoas. É uma integração sustentável”, ponderou. Ela manifestou, ainda, o desejo que o Catamarã chegasse até a Prainha de Canoas. “Seria o meu sonho”. O Catamarã, que conta com três embarcações para transporte comercial e com uma para turismo, realiza cerca de 14 travessias em cada sentido (Porto Alegre - Guaíba e vice-versa) por dia e recebe 1.8 mil passageiros por dia. Ao longo dos três dias em que permaneceu inoperante, quase 5 mil usuários foram afetados. Um deles foi o militar Vitor Samuel. Ele, que trabalha no bairro Serraria, em Porto Alegre, diz que economiza muito tempo ao usar o Catamarã e afirma que faz esse trajeto há quase um ano. “Hoje de manhã ainda vim de ônibus, agora vi que voltou o Catamarã. Nos dias em que não estava funcionando, eu levava quase 3 horas para chegar em casa. Com o Catamarã, estou em Guaíba em 15 minutos”, explicou. A usuária Bruna Rodrigues considera que é mais barato ir de Catamarã para Guaíba do que de carro. “É um pouco mais barato, mas o que compensa mesmo é que é bem mais rápido”, afirmou. Na manhã desta sexta-feira, ao saber que o Catamarã já estava funcionando, ela veio a Porto Alegre com ele. “Vim no primeiro horário, o das 6h20min”, contou. De acordo com um dos funcionários do Catsul, no pier de embarque do Pontal, o grande problema não era a embarcação navegar, mas as pessoas descerem do Catamarã. Ele afirmou que o dia de hoje, após o recuo das águas, foi de movimento menos intenso em relação a sextas-feiras habituais.