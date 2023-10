Catamarã segue com operações suspensas neste domingo; atividades devem retornar amanhã

O Catamarã segue com as atividades suspensas neste domingo (1º), após a prefeitura de Porto Alegre fechar preventivamente as comportas do Cais Mauá, na tarde de ontem (30), em decorrência do nível do lago Guaíba. Embora tenha havido um recuo, a água está atingindo 2,73m, número acima da cota de alerta, que é de 2,50m.