Nível do Guaíba baixa neste domingo em Porto Alegre

Segundo informações publicadas no perfil da Defesa Civil de Porto Alegre na plataforma X (antigo Twitter), o nível do lago Guaíba baixou dez centímetros desde a tarde de ontem (30), quando a régua automática marcava 2,84m, apenas 16cm abaixo da cota de inundação. A situação levou a prefeitura a fechar três comportas preventivamente também ontem. Neste domingo (1º), entretanto, a medição das 7h30 apontou que o nível das águas baixou para 2,74m.

Na semana passada, o Guaíba transbordou, inundando bairros da Zona Sul da Capital, trechos da Orla do Guaíba e invadindo o Cais, chegando até o muro da Mauá, onde as comportas fechadas evitaram que a água adentrasse o centro de Porto Alegre, embora tenha acontecido um extravasamento na Avenida Mauá.. O sistema de contenção conta com 14 comportas e 23 casas de bombas, além de 24 km de diques externos e internos. Também foram colocados sacos de areia para evitar passagem da água por frestas. A última vez que as comportas tinham sido fechadas foi em 2015, quando o Guaíba atingiu 2,93m.