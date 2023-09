Câmara de Porto Alegre aprova medidas emergenciais para atingidos pelas cheias

A Câmara de vereadores de Porto Alegre realizou uma sessão extraordinária nesta quinta-feira (28) para votar um projeto de lei com medidas emergenciais para famílias atingidas pelas cheias do Guaíba, protocolado pelo prefeito Sebastião Melo. A proposta entrou na pauta na manhã desta quinta, impulsionada pela enchente histórica que atingiu a Capital nos últimos dias.

O texto do PL prevê a disponibilização de aluguel social solidário depara aqueles que não têm condições de retornar para suas residências e estão hospedados com parentes e amigos.O projeto também propõe a aplicação de cartões de. Esse recurso deverá ser distribuído em duas situações: um destinado às famílias que precisam comprar repor materiais perdidos nas enchentese outro voltado aos empresários de pequenos comércios que perderam materiais dos empreendimentos nas enchentes.Os parlamentares debateram emendas e optaram por dividir em dois blocos as sugestões. O primeiro bloco continha dois adendos do vereador Tiago Albrecht (NOVO), que estabeleciam um limite para o uso do orçamento do município e também o envio de. O outro bloco continha as demais emendas e também foi reprovado.