Prefeitura de Porto Alegre abre comportas e foca na limpeza da cidade

Com o nível do Guaíba recuando para 2,81m na tarde desta quinta-feira (28), a prefeitura de Porto Alegre autorizou a reabertura das comportas fechadas ao longo do início da semana. Devido às fortes chuvas que elevaram o nível do lago, o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) fechou seis comportas na tarde de segunda-feira, já que outras seis já haviam sido fechadas. Na terça, o prefeito Sebastião Melo anunciou o fechamento dos últimos dois portões.

Nesta quarta, o lago chegou ao nível histórico de 3,18 metros de altura, o maior desde as cheias de 1941. Com o recuo das águas, a partir das mudanças da direção dos ventos, foi permitido a abertura dos portões 1, 2, 4 e 6. Os trabalhos serão retomados na manhã da sexta-feira (29), quando será feita a reabertura do portão 12. Ainda não há previsão de normalização dos setores 3, 11 e 14.

“O vento mudou de direção, o que ajudou no recuo da água. Assim, realizamos a abertura do portão principal do Cais e também do Embarcadero, para que os lojistas possam iniciar o processo de limpeza dos estabelecimentos. Contaremos com a ajuda do efetivo do Corpo de Bombeiros para abrir o portão 12, que dá acesso à área portuária”, informou o diretor-geral do Dmae, Maurício Loss.

Já o Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Dmlu) retirou 120 toneladas de resíduos acumulados no período de alagamentos. O serviço teve início na manhã desta quinta, no trecho 3 da Orla do Guaíba, onde as quadras poliesportivas ficaram inundadas, ao longo da avenida Padre Cacique, bem como na avenida Guaíba, no bairro Ipanema, e Vila dos Sargentos, no bairro Serraria. No turno da tarde, conforme as águas começaram a baixar, também foi iniciada a limpeza do calçadão da praia do Lami.

A força-tarefa mobilizou 130 garis, 13 caminhões e três retroescavadeiras. Os materiais serão encaminhados para um aterro sanitário. “Identificamos e mapeamos os pontos que nossas equipes já conseguem acessar, então aumentamos o efetivo nesses locais para agilizar a limpeza da cidade. Além disso, as equipes do DMLU também seguem trabalhando junto aos demais órgãos para ajudar a minimizar problemas e prestar todo apoio necessário à população”, ressalta o diretor-geral do Dmlu, Paulo Marques.