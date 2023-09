Madrugada de quarta ainda deve ter temporais e há alerta de novo ciclone no RS

A primeira semana da primavera tem sido difícil para os gaúchos, principalmente para aqueles que ainda se recuperam dos estragos causados pelas fortes chuvas e enchentes do início de setembro, que deixaram um rastro de destruição e mortes. A terça-feira (26), desde a madrugada, tem sido de chuva forte e ininterrupta no Estado, agravando os problemas enfrentados pelas cidades mais atingidas.

Nesta terça-feira (26), há registros de inundações pela elevação de rios devido aos altos acumulados de rios, lagos, arroios e córregos onde a chuva apresentar elevada intensidade. A Guaíba apresentou nível elevado, e as comportas do Cais Mauá foram fechadas na segunda-feira (25). A região das Ilhas está alagada e a medição desta manhã aferiu o nível de água com 70cm acima da cota de cheia. Nesta tarde, no Cais Mauá, o nível está em 2,75m, a cota de transbordamento do Centro é 3 metros.

A Defesa Civil do Estado alerta para novo ciclone que se formará em alto mar próximo ao litoral, entre a noite desta terça-feira (26) e a madrugada de quarta-feira (27). Haverá intensificação das chuvas devido ao aprofundamento e avanço de um sistema de baixa pressão para o oceano, fluxo de umidade do oceano combinado ao da Amazônia e formação de uma frente fria.

Na quarta-feira (27), a chuva persiste, principalmente no Nordeste, região dos Vales e Litoral Norte, mas com volumes menores em comparação aos dias anteriores.

restauração de espaços públicos O Rio Grande do Sul passa por episódios de fortes chuvas desde o início de setembro, com mais de 50 mortes registradas. Na véspera do feriado da Independência do Brasil, o governador Eduardo Leite (PSDB) declarou estado de calamidade pública, e destinou milhares de reais para. A região do Vale do Taquari foi a mais atingida, com mortes principalmente nas cidades de Muçum, Roca Sales e Encantado.

Nesta semana, a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, notificou 20 prefeituras a respeito dos alertas meteorológicos em razão da previsão para os próximos dias. O prognóstico para o Rio Grande do Sul é de temporais, descargas elétricas, eventual queda de granizo, fortes ventos e grandes volumes de chuva que podem ocasionar transtornos associados, como inundações e danos materiais.