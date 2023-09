Leite anuncia R$ 42,8 milhões para reforma e ampliação de unidades de saúde no RS

Eduardo Leite e a titular da Secretaria da Saúde (SES), Arita Bergmann, anunciaram, nesta segunda-feira (25) mais R$ 42,8 milhões para a rede de atenção básica do Rio Grande do Sul. O recurso provém do programa Avançar na Saúde e será destinado à ampliação de 141 unidades básicas de saúde (UBS) e à reforma de outras 47. No total, 161 municípios que integram a Rede Bem Cuidar RS (RBC) serão contemplados.

Além do investimento do Estado, os municípios deverão entrar com contrapartida de R$ 7,6 milhões. Com isso, o montante chega a R$ 50,4 milhões para esta nova fase de aportes na área da saúde, que se junta aos R$ 81,2 milhões que foram destinados para a RBC entre 2021 e 2022, totalizando R$ 124 milhões aplicados no programa. O repasse dos R$ 42,8 milhões será feito por meio do Fundo Estadual de Saúde aos fundos municipais, conforme distribuição definida pela Portaria SES 864/2023.



“Em nosso mapa estratégico, definimos como prioridade a promoção da saúde, do bem-estar, com assistência adequada, ágil e de qualidade. Por isso, no ciclo de governo que estamos cumprindo, nós já anunciamos, desde 2021, investimentos na saúde que chegam a R$ 540 milhões, provenientes do Tesouro do Estado, o maior valor nos últimos 20 anos”, destacou Leite.



Selo Ouro UBS Amiga do Idoso



O governador também participou da entrega do Selo Ouro UBS Amiga do Idoso para 18 representantes de 165 unidades de saúde do Rio Grande do Sul. O selo é uma certificação conferida pela SES às UBSs que fazem parte da RBC e que implementaram ações do programa direcionadas aos idosos. As unidades que receberam o selo ouro atingiram índices elevados na promoção da saúde dos idosos, a partir da análise de critérios como mapeamento dessa população em seu território, qualificação da assistência farmacêutica e do acolhimento, além de implementação de avaliação multidimensional dos idosos.

A coordenadora da estratégia saúde da família de Arroio do Tigre, Xavéle Peterman, falou sobre a importância de uma ação que olhe para a população idosa e pense formas de melhorar a qualidade de vida durante o envelhecimento. “O Brasil tem passado por um intenso processo de envelhecimento. Então temos que pensar em ações e programas da atenção básica para dar conta disso, porque nem todos envelhecem da mesma maneira, temos muitas desigualdades", explicou.



"Precisamos de ações como a Rede Bem Cuidar para promover um envelhecimento com qualidade de vida. Um dos frutos que estamos colhendo hoje é receber esse selo Ouro, que representa um atendimento de qualidade para a nossa população”, reforçou Xavéle.



Em três ciclos, entre 2022 e 2023, a RBC já certificou 323 unidades básicas. Atualmente, 165 possuem o selo Ouro, 110 o selo Prata e 48 o selo Bronze.