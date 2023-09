Leite se reúne com prefeitos da região Sul do Rio Grande do Sul para tratar de estragos causados pelas chuvas

Neste sábado (23), o governador Eduardo Leite reuniu-se com prefeitos da região Sul do Estado, na sede da Associação dos Municípios da Zona Sul (Azonasul), em Pelotas. O encontro tratou dos estragos causados pelas chuvas intensas que vêm atingindo a região nas últimas semanas.

Mais de 20 representantes municipais participaram do encontro. Durante cerca de duas horas, os prefeitos apresentaram as demandas mais urgentes de seus municípios, especialmente as relacionadas com os eventos climáticos adversos. Problemas de infraestrutura, como pontes e estradas danificadas, foram os mais citados pelos gestores. Perdas na produção agrícola, bloqueios dos acessos em estradas rurais e apoio às comunidades afetadas pelos alagamentos também estiveram em pauta.

Os episódios de queda de granizo que ocorreram nas últimas 24 horas em algumas cidades, como Bagé e Pelotas, agravaram os problemas decorrentes das chuvas intensas e persistentes na região. Leite afirmou que as demandas serão encaminhadas e que o Estado estará ao lado dos municípios na reconstrução das estruturas danificadas e no apoio humanitário aos atingidos.



“Vamos desenhar uma solução específica para tentar agilizar o atendimento das demandas de substituição de pontes e apoio para a recuperação das estradas. Existem outras demandas mais pontuais, desde o fornecimento de gêneros alimentícios para famílias atingidas até questões habitacionais dentro do nosso programa do Estado, buscando a remoção das pessoas de áreas de risco e a construção de casas”, disse. “Tudo o que for possível de ser feito pelo Estado será feito. O que não for, vamos intermediar junto ao governo federal para buscar os recursos necessários.”



Fazem parte Azonasul os municípios de Amaral Ferrador, Arroio do Padre, Arroio Grande, Candiota, Canguçu, Capão do Leão, Cerrito, Chuí, Herval, Jaguarão, Morro Redondo, Pedras Altas, Pedro Osório, Pelotas, Pinheiro Machado, Piratini, Rio Grande, Santa Vitória do Palmar, Santana da Boa Vista, São José do Norte, São Lourenço do Sul e Turuçu.