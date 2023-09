Granizo cai por 10 minutos em Bagé: "Nunca tinha visto nada assim", diz professor

Forte granizo, com pedras que cabiam na mão, sergundo um morador, atingiu Bagé, na Campanha gaúcha, por cerca de 10 minutos na madrugada deste sábado (23). O fenômeno climático assutou moradores. Segundo relatos, a queda atingiu toda a cidade por volta das 4h30min.

"Foram 10 minutos sem parara. As pedras eram enormes, com seis a sete centímetros e cabiam na palma da minha mão", descreve o professor da Unipampa Pedro Fernando Teixeira Dorneles, que registrou queda de vidro no acesso à casa no bairro Getúlio Vargas, perto do Centro da cidade.

"Moro aqui dede 2009. Com certeza, nunca tinha visto nada nunca antes", garante Dorneles, citado que quase todas as residências ao redor de onde ele mora tiveram danos. "Afetou toda a cidade."

No campus da Unipampa, também teve estragos e atividades foram suspensas. "Estamos ainda contabilizando os prejuízos. Algumas salas de aula e laboratórios tiveram alagamentos", informa o pró-reitos de Assuntos Estudantis e Comunitários, Carlos Dilli.

"Para nosso alívio, as instalações do nosso restaurante universitário (RU) não foram danificadas e pôde funcionar normalmente neste sábado, servindo refeições à nossa comunidade acadêmica", diz ele.