RS contabiliza 49 mortes e nove desaparecidos com inundações

Dezenas de cidades gaúchas sofreram estragos com as chuvas intensas que causaram enchentes no Rio Grande do Sul. Segundo boletim da Defesa Civil atualizado às 12h deste sábado (23), 49 pessoas morreram e nove estão desaparecidas.

As mortes registradas ocorreram nos municípios de Bom Retiro do Sul, Colinas, Cruzeiro do Sul, Encantado, Estrela, Ibiraiaras, Imigrante, Lajeado, Mato Castelhano, Muçum, Passo Fundo, Roca Sales, Santa Tereza e São Valentim do Sul. De acordo com a polícia civil, as ações de resgate realizadas nas 106 localidades atingidas pelas chuvas intensas conseguiram salvar 3.130 pessoas.

Ainda de acordo com o boletin da Defesa Civil, foram registradas 5.177 desabrigadas, sendo que 614 seguiam nesta condição na manhã deste sábado. Segundo monitoramento da Secretaria de Assistencia Social, o total de desalojados já chega a 22.203 pessoas. Ao todo 392.917 indivíduos foram afetados pelas tragédias e 943 ficaram feridos.