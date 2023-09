Granizo cai na Campanha e no Sul do RS provocando estragos

Registros de queda de granizo na Campanha e no Sul do Rio Grande do Sul mobilizam a Defesa Civil e prefeituras neste sábado (23). Bagé é uma das mais atingidas, segundo relatos. As notificações da queda das pedras de gelo ocorrem ainda em Arroio do Padre, São Lourenço do Sul, Canguçu, Cristal, Morro Redondo, Pelotas e Pinheiro Machado.

> JCNotícias: Vídeo mostra intensidade da queda do granizo

As pedras perfuraram o telhado de residências em São Lourenço do Sul, segundo a Defesa Civil local.

A meteorologia dez alertas de tempestades com descargas elétricas, chuvas intensas, queda de granizo e rajadas de vento que podem passar dos 70 km/h na Campanha, no Centro, nos Vales, na Região Metropolitana de Porto Alegre e no Litoral Norte.

A instabilidade depois deve avançar para a Serra gaúcha, com temporais associados.

Porto Alegre acompanha o nível das cheias e deve atualizar informações neste sábado.