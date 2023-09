Comitiva de ministros e primeira-dama vêm ao RS na quinta-feira para avaliar quadro climático e anunciar medidas

O ministro das Comunicações, Paulo Pimenta, anunciou nesta terça-feira que uma comitiva de ministros acompanhados pela primeira-dama Janja Lula da Silva virá ao Rio Grande do Sul na quinta-feira. O grupo irá avaliar os estragos causados pelas constantes chuvas que afetam o Estado e, também, anunciar medidas para mitigar as perdas.

Em Muçum, por exemplo, cidade que foi arrasada pela enchente e onde 16 pessoas morreram, os prejuízos calculados pela prefeitura são na casa de R$ 231 milhões. TODO APOIO AO RIO GRANDE DO SUL



A força-tarefa do Governo Federal para ajudar o Rio Grande do Sul continua. As fortes chuvas ainda atingem o estado e por isso continuamos o trabalho de apoio ao Governo e às prefeituras. Amanhã Presidente Lula recebe o Governador Eduardo… pic.twitter.com/ciaUGWikNF — Paulo Pimenta (@Pimenta13Br) September 26, 2023 Cidades gaúchas ainda se recuperam da tragédia causada pelas cheias no início do mês e, nesta semana, enfrentam mais uma sequência de dias de chuva volumosa, com aumento dos rios e novos riscos de cheias.

De acordo com a Confederação Nacional dos Municípios (CNM), a estimativa total de prejuízos no Rio Grande do Sul em razão das enchentes do começo de setembro chegam a R$ 1,3 bilhão. No setor privado, segundo a CNM, o comércio calcula R$ 423,8 milhões em prejuízos; na agricultura, R$ 229,7 milhões e na pecuária: R$ 93,4 milhões.