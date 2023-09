Acampamento Farroupilha leva milhares de pessoas ao Parque Harmonia

Uma tarde ensolarada abençoou os gaúchos neste 20 de setembro de celebração da Guerra dos Farrapos, que também é marcado pelo último dia do Acampamento Farroupilha, realizado no Parque Harmonia, em Porto Alegre, desde o dia 1º de setembro. Com um belo dia de sol, a organização estima que, somente nesta quarta-feira, tenham passado pelo parque cerca de 100 mil visitantes.

LEIA TAMBÉM: Arrecadações da Cavalgada Solidária serão entregues nesta semana aos atingidos pelas enchentes



O acampamento, que chega a sua 41ª edição, é uma tradição na Capital. Por 20 dias, o evento reúne piquetes de diversas partes do Estado para comemorar as tradições gaudérias, exaltando as culturas do churrasco, chimarrão, indumentária característica (pilcha), música e danças tradicionais. O churrasqueiro Euclides de Lima resume a sensação de participar do evento. "Significa tudo. É uma cultura, eu uso bombacha quase que 24 horas por dia, não tenho uma roupa normal. É o sangue da gente que está aqui, relembrando nossos antepassados na revolução de 1835".

Para a cantora e dançarina Bellinha de Erechim, como gosta de se identificar, a data que marca a Revolução Farroupilha é uma oportunidade para relembrar bons momentos da infância. "O acampamento está lindo e maravilhoso como sempre. O 20 de setembro relembra minha infância, quando eu marchava de camisa branca, abotoaduras, sainha roxa, meia branca, sapato preto, tudo isso lá em Erechim. Tenho orgulho de ser gaúcha", define.

E quem curte a tradição também garante que o amor pela cultura será passado adiante. "A gente traz neto, sobrinho e cunhado. É o que importa, a nossa família. O dia está bem gostoso, ensolarado, estamos passeando e o acampamento melhorou bastante. É a nossa tradição, somos gaúchos, é uma coisa que vem de berço e temos que passar para as futuras gerações", diz a visitante Rosângela Leite, que estava presente com familiares de todas as idades.

Neste ano, o Acampamento Farroupilha contou com 230 piquetes, oito a mais do que no ano passado. Apesar do otimismo de muitas pessoas, o lojista Eduardo Cunha disse que as vendas foram abaixo do esperado. "Um pouco por causa das chuvas, em parte porque o estacionamento está caro e manter a loja aqui também. Estamos lutando para empatar", afirma, referindo-se a necessidade de equilibrar as despesas com as receitas.

Outro aspecto desta edição foi a parte cultural. Distribuído em três setores, mais de 100 atrações culturais foram apresentadas, entre teatros, shows musicais, trovas e declamações, mesmo sem aprovação da Lei de Incentivo à Cultura (LIC) do Rio Grande do Sul.

Pela manhã, o tradicional desfile de 20 de setembro deu lugar à solidariedade com a arrecadação de alimentos durante a 1ª Cavalgada Solidária. Cerca de 300 tradicionalistas participaram, portando bandeiras do Rio Grande e alimentos não perecíveis, que serão destinados a famílias atingidas pelas enchentes que assolam o Estado desde o início do mês.

LEIA TAMBÉM: Piquete Pêlo Escuro realiza atividades sobre a cultura negra no Acampamento Farroupilha



Neste 20 de setembro, as atrações ficaram por conta da apresentação da Banda Municipal de Porto Alegre e a extinção da Chama Crioula, que ocorreu por volta das 18h. O último baile do Acampamento Farroupilha 2023 foi comandado por Roger Moraes, finalizando os festejos no Harmonia.