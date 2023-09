Arrecadações da Cavalgada Solidária serão entregues nesta semana aos atingidos pelas enchentes

Carregando bandeiras do Rio Grande e alimentos não perecíveis, cerca de 300 tradicionalistas participaram da 1ª Cavalgada Solidária, realizada na manhã deste feriado de 20 de Setembro nas ruas de Porto Alegre. O prefeito Sebastião Melo e o vice Ricardo Gomes participaram da cavalgada.

Para Melo, "governo e sociedade deram um grande exemplo trabalhando juntos para reduzir a dor dos gaúchos". Segundo ele, "A cavalgada é o último ato do Acampamento Farroupilha em solidariedade às famílias que foram enlutadas ou que perderam o pouco que tinham”, ressaltou.



A presidente da Comissão Municipal dos Festejos Farroupilhas, Liliana Cardoso, disse que as doações, somadas às que já foram feitas ao longo do Acampamento Farroupilha 2023 desde 1º de setembro, chegam a lotar quatro caminhões. Elas ficarão na Casa do Gaúcho para serem entregues ainda esta semana pela Defesa Civil do município aos atingidos pelas inundações.