Piquete Pêlo Escuro realiza atividades sobre a cultura negra no Acampamento Farroupilha

O Piquete Pêlo Escuro, em homenagem ao poeta Oliveira Silveira, encerra nesta quinta-feira (20) as suas atividades no Acampamento Farroupilha 2023, no Parque da Harmonia. Pelo segundo ano consecutivo, o espaço organizou saraus culturais, eventos e rodas de conversa sobre o negro no Rio Grande do Sul e a cultura do gaúcho negro. A iniciativa contou com o apoio do Instituto Oliveira Silveira. Segundo Naiara Silveira, filha do poeta, foram 20 dias de atividades culturais que abordaram a presença de negros e negras no tradicionalismo gaúcho.

Os eventos contaram com a presença de integrantes e apoio de entidades como a Associação Negra de Cultura, Instituto Oliveira Silveira, Frente Negra, Odabá - grupo que trabalha a questão do empreendedorismo negro - e o Instituto de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs). A montagem do piquete Pêlo Escuro teve a parceria da Universidade Federal do Pampa (Unipampa) que cedeu recursos financeiros para a aquisição de madeiras e da Ufrgs que disponibilizou o transporte para o material. A professora Sátira Machado, curadora do acervo do poeta gaúcho, disse que Oliveira Silveira é Doutor Honoris causa pelas duas universidades. "Sem as universidades não seria possível montar a estrutura no Parque da Harmonia", destaca.

Já Naiara Silveira afirma que entre todas as atividades culturais realizada no Piquete o destaque foi a leitura dos poemas de Oliveira Silveira. O evento foi realizado no final de semana e a obra do poeta nascido em Rosário do Sul foi lida em quatro idiomas - inglês, francês, espanhol e FON - língua africana. A atividade, segundo a filha, fez parte do projeto "Oliveira Silveira para o Mundo" que foi apresentado pela primeira vez.

Oliveira Silveira, nasceu em 1941 na área rural de Rosário do Sul. Graduado em Letras pela Ufrgs, ele foi ativista do Movimento Negro. O ex-presidente do Floresta Aurora, Antônio Carlos Côrtes, Jorge Antônio dos Santos, o Jorge do Xangô, Vilmar Nunes, Ilmo da Silva, Luiz Paulo Assis Santos e Oliveira Silveira entraram para a história com a fundação do Grupo Palmares e também por serem idealizadores do dia 20 de novembro - Dia da Consciência Negra.