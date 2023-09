Chuvas não impediram a visitação no Acampamento Farroupilha

ultrapassar a marca de 1,4 milhão de visitantes da última edição. O início do evento deste ano foi marcado por ações judiciais O Acampamento Farroupilha acontece tradicionalmente em setembro desde 1982, no Parque Harmonia. A expectativa da organização é deda última edição. O início do evento deste ano foireferente às obras realizadas pelo consórcio GAM3 Parks, responsável pelo local desde 2021. As fortes chuvas deste mês parecem não ter afastado os visitantes e os piqueteiros. Nos finais de semana, o local recebeu milhares de pessoas, já que nos dias de semana o movimento é mais tranquilo.

O Piquete do Chasque participa do Acampamento Farroupilha há mais de 20 anos, reunindo amigos. O ex-servidor da Procergs, Gilson Costa, de 66 anos, é frequentador da festa “desde o tempo em que isso daqui era tudo lona”. Em torno de dez pessoas se revezam na estadia no local. Ele conta que percebeu menos pessoas neste ano, em função das chuvas, principalmente nos dias úteis.

Sobre a estrutura do local, Gilson reclamou do valor do estacionamento, mas a infraestrutura de vestiários melhorou nos últimos anos. Outro ponto destacado foi o acesso à internet, “quem quiser internet, tem que contratar a empresa parceira do Parque”, segundo Gilson. A montagem do Piquete do Chasque demorou quatro dias, e o desmonte é feito por uma empresa, mas os amigos precisam desocupar o local até o dia 22 de setembro.

Os estudantes Rafael Ramos e Janaína Dutra, de 19 e 18 anos, respectivamente, já visitaram o Acampamento Farroupilha várias vezes neste ano. A mãe de Janaína trabalha em um piquete, e além de visitar, os jovens auxiliam na limpeza e outras tarefas do local. A jovem visita o evento quase todos os anos, desde criança e afirma: “a infraestrutura melhorou bastante. Antigamente não dava para caminhar sem sujar os pés”. Já Rafael diz que é sua primeira vez, “a gente vem para ajudar, mas passeia bastante”.

A comissária de polícia Cacau Ribeiro, de 56 anos, participa do CTG Guardiões do Rio Grande, fundado no Acampamento há 32 anos. Ela é frequentadora do local desde 2014, quando veio para Porto Alegre para trabalhar. O CTG está participando do projeto Ciranda Escolar, que recebe crianças de escolas públicas na Casa do Gaúcho, para atividades lúdicas e culturais. Ela considera a atual edição como “uma das melhores infraestruturas dos últimos anos, com atendimento rápido em caso de problemas”.

O capataz de 67 anos, do piquete Amigos de Viamão, Gilvan Gonçalves, afirmou que o local recebe mais público nos finais de semana, com pessoas que vão almoçar e passam o dia. Ao longo da semana, costumam receber entre 20 e 25 pessoas para o almoço. Na pernoite, Gilvan fica sozinho cuidando do piquete. No início de setembro, ele viu a inundação que ocorreu durante a madrugada, devido as fortes chuvas. “Eles [GAM3 Parks] fizeram modificações em encanamento e melhorou”, contou Gilvan, que na segunda onda de temporais, o piquete não alagou.

O Acampamento Farroupilha fica aberto ao público até esta quarta-feira (20), quando será extinta a Chama Crioula. O Parque Harmonia ficar aberto das 9h à meia-noite.