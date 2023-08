Concessionária do Parque da Harmonia faz manifestação sobre a realização do Acampamento Farroupilha

O consórcio responsável pela administração do Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, a GAM3 Parks, emitiu uma nota nesta terça-feira (01) em relação a realização do Acampamento Farroupilha no parque, que teve as obras de revitalização suspensas pela justiça na última segunda-feira (31). De acordo com o material disponibilizado pelo consórcio, o início das montagens para o evento estava prevista para iniciar no dia 12 de agosto, mas enfrentarão um entrave devido a paralisação das obras no Parque da Harmonia, como é conhecido.

