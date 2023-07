MTG lamenta situação das obras do Parque Harmonia

Mauro Belo Schneider

O Movimento Tradicionalista Gaúcho do Rio Grande do Sul (MTG) divulgou nota nesta segunda-feira (31) sobre a situação do Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, conhecido como Parque Harmonia, que passa por obras. A juíza Gabriela Dantas Bobsin da 10ª Vara da Fazenda Pública de Porto Alegre concedeu uma liminar determinando a suspensão imediata dos trabalhos após ação popular que apontou diversos danos ambientais em decorrência da derrubada de 103 árvores no local pela Gam3 Parks.Conforme uma publicação no Facebook do MTG, o grupo “não manifestará opinião sobre os acontecimentos por entender que o parque, local da realização do evento, tem um Gestor (GAM3), responsável contratual com a Prefeitura, pela realização”. O texto, no entanto, expõe o sentimento dos integrantes do MTG, representados pela presidente, Ilva Maria Borba Goulart, e pelo vice-presidente, Paulo Matukait.“Como membro da Comissão Municipal, lamentamos profundamente todos os acontecimentos que envolvem um dos maiores eventos do nosso Estado. Entendemos que o acampamento, e os que realizaram a festividade desde 1987, não merecem passar por tal situação.” Há risco de atrasar o início do Acampamento Farroupilha deste ano por conta de problemas relacionados à obra. “Trabalhamos em parceria com a comissão municipal por mais de 20 anos (1999/2022) para que o acampamento saísse de um simples aglomerado de lonas multicores, para os galpões que conhecemos hoje, desfiles tematizados, e mais de um milhão de visitantes por edição. Temos a plena certeza de que tudo vai se resolver da melhor forma, basta que as partes tenham respeito e bom diálogo, pois foi desta maneira que conduzimos as negociações sempre que defendemos os interesses da cultura, dos acampados e das instituições envolvidas”, continua o manifesto.