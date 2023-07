Liminar determina a suspensão imediata das obras no Parque da Harmonia

A juíza Gabriela Dantas Bobsin da 10ª Vara da Fazenda Pública de Porto Alegre concedeu uma liminar determinando a suspensão imediata das obras no Parque da Harmonia. A decisão foi tomada após ação popular que apontou diversos danos ambientais em decorrência da derrubada de árvores no local pela Gam3 Parks, empresa concessionária do parque, além de omissão da prefeitura de Porto Alegre na fiscalização dos trabalhos.

“Os fatos noticiados pelos autores são gravíssimos e estão amparados por evidências de que a iniciativa privada, com a permissão do Município, promove verdadeira devastação em área do conhecido "Parque da Harmonia", que conservava até então substancial número de espécies arbóreas e fauna que igualmente necessita ser alvo de proteção. As fotografias apresentadas demonstram que onde existia vegetação foi aberta uma "clareira", com máquinas e implementos, inclusive retroescavadeira, agindo no local de modo a descaracterizá-lo totalmente evento 1, DOC27”, diz o despacho assinado pela juíza.

No início de julho, em torno de 100 árvores haviam sido derrubadas para as obras que fazem parte da concessão do parque. Segundo a Gam3 Parks, o montante representa 8% do total das cerca de 1,2 mil árvores existentes na área. O descumprimento da medida acarretará multa diária. Procurada pela reportagem, a assessoria da Gam3 Parks informou que ainda não havia recebido a notificação.

O vereador Marcelo Sgarbossa, um dos autores da ação popular, considera a liminar uma vitória. Ele destaca que, mesmo com todas as manifestações na Câmara de Vereadores, no local, reuniões e reportagens em jornal onde arquitetos alegaram que o projeto foi alterado sem autorização, as obras 'continuavam a mil por hora'. "A decisão vem para trazer um debate sobre o que está acontecendo. A olhos visto, está ocorrendo uma verdadeira devastação, é visível", afirmou.

Embora seja possível a Gam3 Parks ingressar com recurso para derrubar a liminar, Sgarbossa espera que a empresa não recorra e que agora, com a questão mediada pela Justiça, se possa entender o tamanho da destruição na área.