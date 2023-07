Sem novos cortes, obras seguem no Parque da Harmonia

As obras do Parque da Harmonia, em Porto Alegre, protagonizam polêmica pelo menos desde o início do mês, quando vieram à tona denúncias sobre o corte de árvores no local - seja pela quantidade, seja pela forma como a intervenção foi realizada. Após as mobilizações, que repercutiram em duas reuniões na Câmara Municipal, o corte das árvores foi suspenso, e seguem as obras que fazem parte do contrato de concessão.

Até o momento, em um total de, em torno de 1,2 mil árvores, 103 foram cortadas - o consórcio Gam3 Parks, que detém a concessão do parque em conjunto com o trecho 1 da Orla do Guaíba, destaca que o montante representa 8% do total das árvores do local. Para ambientalistas, a referência é o número que teve o corte autorizado - 432, equivalente a um terço do total.

Embora a paisagem tenha despertado críticas nas últimas semanas, Carla Deboni, arquiteta da Gam3 Parks, diz que os cortes começaram em dezembro do ano passado e foram realizados, em sua maior parte, entre janeiro e fevereiro. O que chamou atenção agora foi a retirada da camada da superfície vegetal, "mas, o quanto antes, vamos retomar a plantação para que tire a impressão de terra arrasada", sustenta. A representante do consórcio argumenta, ainda, que a área é de aterro e que foi identificada a necessidade de realizar um sistema de saneamento, que motivou a derrubada da vegetação.

Para Paulo Brack, coordenador do Instituto Gaúcho de Estudos Ambientais (InGá), o fato de ser aterro não justifica a intervenção. "Isso não diminui o povoamento que houve na área", defende. A entidade é uma que está à frente das mobilizações contrárias às intervenções em andamento e encaminhou na tarde desta quinta-feira, 20, um novo ofício ao Ministério Público Estadual com pareceres do que chama de "danos ao Parque da Harmonia".

No documento o InGá aponta "omissão e ausência de análise técnica pelo órgão ambiental acerca de degradação ambiental causada à fauna, à flora e à vegetação e a outros aspectos ambientais, decorrentes da falta de licenciamento ambiental do empreendimento na concessão". As informações apresentadas complementam denúncia feita no início do mês e a entidade volta a pedir a suspensão das atividades por parte da empresa concessionária.

Mesmo assim, as obras seguem. O primeiro parecer do Ministério Público, do dia 6 de julho, considerou "desnecessária" a paralisação. Em duas semanas, o consórcio projeta encerrar a atual etapa de intervenção, necessária para dar ao parque a condição de receber o Acampamento Farroupilha. "Após o evento, serão realizadas as edificações", informa Carla. Sobre a polêmica, ela afirma que "assumimos o compromisso de não cortar nenhuma árvore sem fazer a devida avaliação" e que todas as supressões serão compensadas, sendo que parte será replantada no próprio parque.

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, responsável pelas informações sobre a obra por parte da prefeitura de Porto Alegre, não atendeu a reportagem.