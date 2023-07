Grupos voltam a reivindicar que obras no Parque da Harmonia sejam suspensas

A derrubada de mais de uma centena de árvores no Parque da Harmonia, em Porto Alegre, mobilizou novamente a Câmara Municipal, ambientalistas e grupos contrários à forma como estão sendo executadas as obras no local pelo consórcio Gam3 Park. O apelo popular é pela suspensão das obras - é o que gritava a maior parte do público presente ontem na reunião extraordinária da Comissão de Saúde e Meio Ambiente do Legislativo.

Ministério Público Após o primeiro questionamento sobre o desmatamento, na semana passada, não foram mais derrubadas mais árvores, afirma a prefeitura. Até o momento, ao menos 103 já foram removidas, de um total de 432 supressões autorizadas. O, provocado há uma semana sobre o caso, instaurou um inquérito civil e acompanha as manifestações.

Um dos nomes mais engajados no debate, o vereador Aldacir Oliboni (PT) articula a instauração de uma comissão externa da Câmara para acompanhar o caso. Até a sexta-feira desta semana, ele está incumbido de analisar a documentação apresentada pela prefeitura e pelo consórcio - a dúvida é se a licença concedida pelo município condiz com o projeto apresentado no ano passado.

Uma das denúncias que veio à público nos últimos dias é do arquiteto Alan Furlan, responsável pelo projeto que embasou a o estudo de viabilidade urbanística (EVU) apresentado ao Conselho do Plano Diretor. Furlan afirma que o trabalho em andamento não condiz com o que serviu de base para a aprovação.

Idealizada pelo governo de Nelson Marchezan Júnior (PSDB), a concessão do Parque da Harmonia foi assinada em março de 2021, na gestão de Sebastião Melo (MDB).

lançamento do edital relançado no mesmo ano início da concessão em ato simbólico Todo o processo, desde o(em julho 2020,) até a assinatura do contrato (em março de 2021, comem agosto do mesmo ano), foi realizado no período mais crítico da pandemia de Covid-19, o que pode justificar o desconhecimento de parte da população sobre as obras previstas e o objetivo pretendido com a concessão, que é a criação de um parque temático folclórico e a reforma da área para abrigar eventos (que já estão sendo realizados).

Por isso, Oliboni sustenta que é importante a realização de uma audiência pública que promova amplo debate sobre o tema, o que deve acontecer em agosto, na volta do recesso parlamentar.