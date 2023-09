Aeromóvel de Porto Alegre completa 10 anos de operação

eromóvel de Porto Alegre, que opera entre a Estação Aeroporto do trem e o Terminal de Passageiros do Salgado Filho, completa dez anos de operação. O marco oficial foi no dia 10 de agosto O a, que opera entre a Estação Aeroporto do trem e o Terminal de Passageiros do Salgado Filho, completa. O, mas a cerimônia para celebrar a década foi nesta sexta-feira (15), com a presença de autoridades que marcaram a história do modal.

A ligação direta de 814 metros de extensão, percorrida em dois minutos, conta com dois veículos em operação, o A100 e o A200, e a linha foi projetada para transportar cerca de 10 mil passageiros diariamente.

Desde sua inauguração, o aeromóvel já transportou cerca de 7,4 milhões de passageiros em quase 580 mil viagens. No primeiro semestre deste ano, 278.071 passageiros utilizaram a linha, com média de 1.738 usuários por dia útil, segundo informações da Trensurb.

"Esses dez anos têm um peso especial para a Trensurb, porque essa é uma linha pioneira, é uma aplicação que se apresentou frente a vários desafios e pontos que não tinham resposta naquela época. Então os dez anos são importantíssimos porque são a consolidação daquilo que se buscou fazer", destaca Marcus Coester, CEO do Grupo Coester.

Fernando Marroni, diretor-presidente da Trensurb, conta que ficava instigado com o funcionamento do aeromóvel desde a época em que era estudante de engenharia e que é preciso pensar no futuro do modal. "Temos que planejar o tema da transição energética. Afinal, o aeromóvel antecipou a questão energética com eficiência", lembra.

O prefeito de Canoas, Jairo Jorge (PSD), recordou que acompanhou, como jornalista, o primeiro protótipo do veículo no fim da década de 1970 e defendeu que os gaúchos precisam valorizar a tecnologia. "Precisamos fazer nosso exame de consciência porque é o sucesso de uma tecnologia genuinamente gaúcha, que valoriza a indústria local, o nosso patrimônio científico, tecnológico e inovador, mas temos medo do êxito, medo do sucesso. Esse é o apelo que quero fazer".

Fernando Tavares comenta que o aeromóvel deixou a mobilidade muito melhor entre a estação e o aeroporto. Foto: Maria Welter/Especial/JC

O representante comercial Fernando Tavares, de Porto Alegre, utiliza o aeromóvel para facilitar seu transporte entre a área central da Capital e o Aeroporto Salgado Filho. "Para nós é um é um acesso muito melhor do que tínhamos antes. Antigamente, o acesso era muito complicado. Hoje, com o aeromóvel, é uma mobilidade muito grande da estação do trem para o aeroporto", afirma.

História do aeromóvel

O nome aeromóvel já antecipa como ocorre o funcionamento do sistema, pois deriva de Aerodynamic Movement Elevated, ou seja, Movimento Aerodinâmico Elevado. O meio de transporte automatizado em via elevada utiliza veículos leves e não motorizados que funcionam por propulsão pneumática, na qual o ar é soprado por ventiladores de alta eficiência energética através de um duto localizado dentro da via elevada. O vento empurra a aleta (placa que se assemelha à vela de um barco) fixada por uma haste ao veículo, que se movimenta sobre rodas de aço apoiadas em trilhos-guia.

tecnologia 100% nacional foi idealizada na década de 1960 pelo empresário pelotense Oskar Coester, que faleceu em 2020 foi idealizada na década de 1960 pelo empresário pelotense, que. Na década de 1970, ele deixou a indústria na qual trabalhava para abrir uma empresa de automação no Vale do Sinos, responsável pelo desenvolvimento do aeromóvel.

Em 1977, ocorreu a primeira experiência prática do sistema, em pista de 30 metros e com um veículo rudimentar para apenas um passageiro. Um veículo de testes para 12 pessoas foi instalado na Feira de Hannover, na Alemanha, em 1980.

Já o ano de 1983 marcou a inauguração da linha piloto em Porto Alegre, com 1.021 metros de via elevada e duas estações e da linha circular privada em Jacarta, na Indonésia, com 3,2 quilômetros. Os estudos quanto à demanda para o transporte entre o metrô e o Salgado Filho começaram em 2011.

A concretização do aeromóvel no local, com o objetivo de aumentar a integração do sistema metroviário da Região Metropolitana da Capital, foi em 2013, ainda em operação experimental e horário reduzido, pela então presidenta Dilma Rousseff, como uma das obras para a Copa do Mundo de 2014, que teve a cidade como uma das sedes do torneio. Em maio de 2014, passou a operar comercialmente e em horário integral.