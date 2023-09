Trensurb começa testes para pagamento por PIX nas bilheterias

A partir de segunda-feira (18), a Trensurb inicia os testes com pagamento de passagens do metrô por meio de Pix. No primeiro momento, duas bilheterias da Estação Mercado terão a opção para receber o meio de pagamento. Será possível comprar passagens unitárias e também créditos para os cartões SIM Passagem Antecipada e SIM Múltiplo sem taxa adicional. O pagamento será feito pelo usuário a partir da leitura de um QR code impresso na hora. A Trensurb orienta que o usuário chegue à bilheteria com o aplicativo do seu banco já aberto, buscando agilizar o atendimento. “Desde que assumi a presidência da Trensurb, percebi que os usuários necessitavam de outras formas de pagamento além do dinheiro físico. Por isso, estamos entusiasmados em lançar nosso projeto-piloto”, afirma o diretor-presidente da Trensurb, Fernando Marroni. Segundo ele, a iniciativa reflete o compromisso da Trensurb “com a modernização e conveniência para nossos passageiros”. Marroni conclui afirmando que “o Pix oferece rapidez e segurança, e este teste nos permitirá avaliar sua eficácia. Com o tempo, planejamos expandir essa opção para outras estações”, afirmou.