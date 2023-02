Aeromóvel faz viagem de reinauguração após revitalizações

A viagem de reinauguração do aeromóvel, que passou por um processo de revitalização tecnológica, aconteceu na tarde desta quinta-feira (16). O trajeto percorrido foi o trecho de 814 metros entre a Estação Aeroporto da Trensurb, localizada no Bairro Anchieta, e o Terminal de Passageiros do Aeroporto Salgado Filho.

A linha é operada pela Trensurb e, de acordo com o diretor presidente da empresa, Pedro Bisch Neto, a expectativa é que o veículo atenda cerca de 4 mil passageiros por dia. Segundo Bisch, a Trensurb está em uma fase de renovação do modelo de transportes. Devido a isso, não há previsão de expansão da linha. Dentre as renovações estão a atualização tecnológica, manutenção e substituição de materiais e componentes, melhorias estéticas e de acabamento.

Bisch explicou que o aeromóvel é ideal para o transporte na região em que está localizado. "Ele consegue andar em locais conturbados, é indicado para locais com trânsito complexos e sem espaço viário. É tipicamente utilizado em aeroportos", afirmou.

Usuários do aeromóvel tiveram opiniões distintas sobre a revitalização. Debora Gloschke, que trabalha no Aeroporto Salgado Filho e que utiliza o aeromóvel diariamente, achou o veículo notavelmente mais espaçoso. Para ela, é possível que mais pessoas se tornem adeptas ao modal após as melhorias.

Já Tais Santos, que também é passageira diária do veículo, fez críticas ao calor que fazia na parte interna do aeromóvel. Na tarde de sol, em que as temperaturas passaram de 30º, apenas três dos seis ar condicionados do transporte estavam funcionando. "Está parecendo um forno. Achei mais espaçoso, mas parecido com o outro" declarou ela.

A Trensurb não informou o motivo pelo qual o ar condicionado do veículo não estava em pleno funcionamento. O novo modelo do aeromóvel comporta 300 passageiros, o dobro da capacidade do modelo anterior.