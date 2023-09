Sobe para 100 o número de municípios atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul

Boletim da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, divulgado no final da noite de quarta-feira (13), faz um balanço da situação de municípios gaúchos após as fortes chuvas que atingem o Estado. O total de óbitos em decorrência das enchentes é de 47 em 100 municípios afetados. O número de desalojados supera os 20,9 mil e de desabrigados, até às 7h da manhã, estava em 1.693 pessoas.

Em Pelotas, que registrou acumulado de chuvas de 111,5 milímetros, cinco famílias precisaram sair de suas casas e foram alojadas em moradias de parentes. O nível do canal São Gonçalo chegou a 1,59m (na terça-feira era de 1,46m). Durante a quarta-feira, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) precisaram ser fechadas. Na quinta-feira (14), as da zona rural permanecem sem atendimento por causa de alagamentos ou por necessidade de realização de limpeza. Mas as unidades de Laranjal, Z3, Bom Jesus, Barro Duro e Osório reabrirão à tarde.

Porto Alegre registrou ruas alagadas, bloqueios nas vias e inúmeros pontos sem luz . As águas do Guaíba sobem de maneira preocupante. No Cais Mauá, a medição na tarde de quarta-feira (14) chegou a 2m40cm, sendo que a cota de inundação é de 3m. . No Cais Mauá, a medição na tarde de quarta-feira (14) chegou a 2m40cm, sendo que a cota de inundação é de 3m.

Ainda na Região Sul, Rio Grande tem 100 pessoas alojadas no Salão Paroquial da Vila da Quinta. O Arroio das Cabeças segue elevando seu nível e várias ruas da cidade estão alagadas. A possibilidade de aumento gradual na velocidade do vento sul ainda preocupa a coordenação dos trabalhos da Defesa Civil pela possibilidade de represar a água da laguna dos patos.

Mesmo com chuva constante, o nível do Rio Jaguarão, na cidade homônima, segue baixando. No final da noite de quarta-feira (13), estava 4,08m acima do nível normal. Diversos pontos de Amaral Ferrador ficaram alagados, e há uma possibilidade de prejuízos na agricultura, pois as lavouras de fumo foram invadidas pela água do Arroio Ladrão. Na Praia do Caramuru, em Arambaré, as águas avançaram para a orla, causando danos no calçamento. Além disso, o Arroio Velhaco segue subindo o nível.

Com chuvas de moderadas a fortes, Arroio do Padre suspendeu as aulas nesta quinta-feira. O Arroio Grande, na cidade homônima, avançou e a ponte do Simão foi invadida pela água. Em Cerrito, o rio subiu de 8m para 9m acima do nível normal ao longo do dia e segue em elevação.

Uma guarnição da Brigada Militar de Cristal auxiliou na retirada de quatro adultos e três crianças em duas residências, totalizando sete pessoas desalojadas. Após visita do prefeito, Benito Fonseca Paschoal, a decisão é de que as aulas seguem suspensas até sexta-feira (15).

O rio Piratini, em Pedro Osório, registra subida, com 8,5m acima do seu leito, e a passagem na ponte da Orqueta está obstruída. No município de Pinheiro Machado, há 17 pontes danificadas. Na cidade de Piratini, são 25 pontes interditadas.

São Lourenço do Sul manteve a suspensão das aulas para quinta-feira (14). Com o recuo do nível das águas na região rural, a montante dos recursos hídricos, existe a expectativa de diminuição dos níveis dos mananciais na cidade. O Arroio São Lourenço invadiu comunidades ribeirinhas, gerando condições de inundação. Em Turuçu, o Arroio Corrientes e o Arroio Turuçu estão com níveis altos, mas não saíram da caixa.