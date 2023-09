Estradas apresentam pontos de bloqueio em mais de dez trechos no Rio Grande do Sul

pontos de bloqueio ou totalmente interrompidas na manhã desta quinta-feira (14) devido a problemas causados pelas enchentes da semana passada e também pelas chuvas torrenciais da quarta-feira (13). A BR-116 no km 386, em Camaquã, onde um Diversas rodovias seguem comna manhã desta quinta-feira (14) devido a(13). A, onde um açude rompeu na quarta lançando água sobre a pista e interrompendo o trânsito, já está liberada.



Confira a situação nas estradas do Rio Grande do Sul na manhã desta quinta-feira:



Rodovias estaduais - Informações consolidadas pelo Daer com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM).



BLOQUEIOS TOTAIS



ERS 502



No km 11 em Paraíso do Sul, pista alagada.



No km 27, em Cachoeira do Sul.



ERS 149



No km 140 Faxinal do Soturno (km 140 ), bloqueio total. Ponte sobre o Rio Soturno interditada devido a rachaduras na estrutura. O desvio pode ser realizado pela ERS-348, em Faxinal do Soturno.



ERS-630



Bloqueio total na localidade do Passo do Pedroso, em São Gabriel (km 82). O desvio pode ser realizado pela estrada municipal que sai no Bar da Lagoa.



ERS-566



Trânsito interrompido no km 40, em Alegrete. O desvio está sendo feito por estradas municipais adjacentes.



ERS-431



A ponte sobre o rio Taquari, em Bento Gonçalves, no limite com São Valentim do Sul, cedeu e a pista está alagada. Por isso, há bloqueio total do tráfego entre o km 10 e o km 23.



ERS-448



Entre Farroupilha e Nova Roma do Sul, após transbordamento do rio das Antas, a ponte que fica no km 37 da rodovia cedeu. Por esse motivo, há bloqueio total do tráfego no trecho. O deslocamento entre os dois municípios pode ser feito pela ERS-122, entrando em Antônio Prado e utilizando, em seguida, a ERS-437.



ERS-130



Bloqueio total em Cruzeiro do Sul (km 40). Rodovia bloqueada devido à queda de cabeceira da ponte.



Bloqueio total no km 37, em Venâncio Aires.



VRS-851



Serafina Corrêa (km 9). Bloqueio total na ponte do rio Carreiro. A ponte que se encontrava submersa está danificada.



BLOQUEIOS PARCIAIS



ERS-431



No km 26, em São Valentim do Sul, houve deslizamento de parte da pista. O fluxo está em meia pista.





Rodovias federais - Informações da Polícia Rodoviária Federal



Santiago, BR 287, km 371.8 - Interdição parcial no sentido Jaguari x São Borja;



Estrela, BR 386, km 350 - Defeito na via com bloqueio parcial no ssentido Lajeado x Montenegro;



São Marcos, BR 116, km 96 - Bloqueio total em ambos os sentidos;



Nova Petrópolis, BR 116, km 181 - Bloqueio parcial em ambos os sentidos;



São Sepé/RS, BR 290, km 353 - Interdição total em ambos os sentidos;



Cachoeira do Sul, BR 153, km 412 - Obras na rodovia com interdição parcial no sentido Novos Cabrais x Caçapava do Sul;



Sapucaia do Sul, BR 116, km 253 - Bloqueio parcial no sentido Esteio x São Leopoldo;



Caçapava do Sul/RS, BR 290, km 311.8 - Interdição parcial em ambos os sentidos;



Tapes, BR 116, km 366 - Interdição parcial em ambos os sentidos;



Pelotas, BR 116 no km 490 - Interdição parcial devido à desvio sinalizado pela contramão durante 2 km.



A PRF alerta que devido ao aumento do nível de água em um arroio no km 491 sul haverá bloqueio da pista nesse local, o trânsito para quem desloca no sentido sul será desviado no km 490 norte até o km 492 norte, onde os veículos poderão retornar a pista sul então a rodovia entre os km 492 e 490 norte ficará com duplo sentido de circulação em apenas uma pista, até que situação se normalize.