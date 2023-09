Governo do Rio Grande do Sul cria chave PIX para doações às vítimas das enchentes

O governo do Estado criou a conta SOS Rio Grande do Sul para receber doações em dinheiro para as vítimas das enchentes. Uma chave PIX no Banrisul (CNPJ: 92.958.800/0001-38) já está disponível para que empresas e pessoas físicas possam doar qualquer valor de forma segura, em um canal oficial. Até a tarde deste sábado, balanço da Defesa Civil informava 41 mortes após a enxurrada e 46 desaparecidos, além de 8.256 desalojados e 3.193 desabrigados após as fortes chuvas. • LEIA MAIS: Saiba onde fazer doações para vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul O anúncio da criação da conta foi feito pelo governador Eduardo Leite, neste sábado (9), nas redes sociais. Os valores serão geridos pelo Estado em parceria com entidades de assistência social e ajuda humanitária. A aplicação das doações terá auditoria e fiscalização do poder público. Podem ser feitas doações de qualquer valor. O governo gaúcho já anunciou as primeiras medidas e aportes para a reconstrução das cidades, com R$ 1 bilhão em linhas especiais de crédito por meio do Banrisul, repasses de R$ 20 milhões para garantir o atendimento de saúde nas comunidades atingidas e ajuda financeira para as famílias mais vulneráveis por meio do programa Volta Por Cima. O governador destacou que as doações serão importantes para ajudar no restabelecimento da economia das cidades que foram devastadas, reestruturando o meio de vida das pessoas que perderam seus locais de trabalho, negócios e moradia. “Vamos fazer a gestão desses recursos para que cheguem naqueles que mais precisam, ajudando a reerguer pequenos comerciantes que foram afetados e a reconstruir condições dignas de moradia para quem perdeu tudo”, afirmou. “O Estado vai se encarregar da reconstrução da infraestrutura das cidades, mas essas pessoas vão precisar de apoio para que possam se reerguer e restabelecer suas condições de vida”, enfatizou.