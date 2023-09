Cidades vão precisar de R$ 100 milhões para reconstruir pontes, afirma Leite

O governador Eduardo Leite afirma que serão necessários R$ 100 milhões para reconstruir a infraestrutura rodoviária gaúcha. O anúncio foi feito por Leite nesta sexta-feira (8), em Bento Gonçalves, na Serra gaúcha, durante a reunião com prefeitos da região a fim de tratar do impacto das enchentes que atingiram o Estado. Segundo o governador, o governo do Estado se coloca a disposição dos municípios para ajudar na reconstrução das pontes municipais. "Vamos buscar recursos junto ao governo federal que tem mais capacidade. Se demorar a liberação por parte da União, o Estado vai garantir as reconstrução dessas cidades e da vida das pessoas", ressaltou.

Com relação a União, o governador afirmou que existe a sensibilidade e os recursos financeiros. "O mais importante do governo federal é aliviar a burocracia e desta vez não podemos ser vencidos pela burocracia. As cidades precisam da agilidade do poder público", destacou. Aos prefeitos e a comunidade, Leite disse que os gestores municipais e os moradores não estão sozinhos no processo de reconstrução. "Primeiro, atuamos no resgate e salvamento e depois na ajuda humanitária e assistência de quem foi mais atingido. Estamos no processo de limpeza e de organização das cidades mais prejudicadas", explicou.

Agora, segundo Leite, será a etapa da reconstrução, ou seja, reconstruir pontes, estradas, casas, unidades de saúde e escolas que foram destruídas pela enchente. "Temos muitos municípios atingidos de diversas formas e dimensões de estragos como Roca Sales, Muçum, Santa Teresa e Encantado que foram devastados", acrescentou. O governador afirmou que são 83 municípios com decretos de situação de emergência ou que aderiram ao decreto de calamidade do governo do Estado. Segundo ele, na reunião foram recolhidas as demandas dos prefeitos.

Em relação as doações, o governador afirmou que tem sido um desafio do ponto de vista logístico - armazenamento, distribuição, classificação e destinação. "A primeira coisa que a gente pede é que as pessoas não se dirijam aos municípios atingidos pela enchente como é o caso de Roca Sales, Muçum e Santa Teresa. Essas cidades estão em um esforço de limpeza, reconstrução e reorganização. Existem pessoas demais circulando nessas regiões o que acaba prejudicando o trabalho", comentou. Leite informou ainda que será lançado em breve um programa de reconstrução das casas e do comércio das cidades atingidas.