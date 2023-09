Famílias da Ilha Grande dos Marinheiros são levadas para abrigo em razão da inundação

A Defesa Civil de Porto Alegre informou que 15 pessoas da Ilha Grande dos Marinheiros (crianças, adolescentes e adultos) decidiram deixar nesta sexta-feira (8) suas casas em razão da inundação decorrente da chuva dos últimos dias. Elas foram levadas para os alojamentos das salas de aula da Escola Estadual Alvarenga Peixoto, na própria Ilha Grande dos Marinheiros. Na Ilha do Pavão, os moradores receberam material para ficarem abrigados e decidiram não deixar suas residências. Na Ilha das Flores e da Pintada, até o momento, não houve o pedido de retirada das famílias.

Segundo a Defesa Civil de Porto Alegre, no Cais Mauá, o nível do Guaíba está em 2,41 metros. Já a régua manual da Ilha da Pintada, no bairro Arquipélago, mostra 1,96 metros. O alerta de inundação é acionado aos 2,50 metros, e a cota de inundação é de 3 metros.

A região das Ilhas tem áreas alagadas após a concentração de grande volume de água que desceu das bacias dos rios Jacuí e Taquari. Outros pontos de atenção em Porto Alegre que as equipes da Defesa Civil monitoram ficam no Extremo Sul de Porto Alegre, como os bairros Ponta Grossa e Lami.

Na quinta-feira (7), o prefeito Sebastião Melo, acompanhado do vice-prefeito Ricardo Gomes e de secretários, realizou uma vistoria nos alojamentos das salas de aula da escola Alvarenga Peixoto, na Ilha Grande dos Marinheiros, organizados para receber famílias em caso de necessidade. São 50 lugares à disposição com colchões e mantimentos. Servidores da Defesa Civil, da Guarda Municipal e da Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc) também estão nas ilhas Grande dos Marinheiros, Pavão, Pintada e Flores acompanhando a situação e percorrendo as áreas de risco. Em caso de emergência, os moradores devem ligar para os telefones 199 (Defesa Civil) ou 193 (Corpo de Bombeiros Militar).

A prefeitura de Porto Alegre está arrecadando doações para as famílias atingidas pelas fortes chuvas. Os itens poderão ser encaminhados para dois pontos da Capital: no Centro Administrativo Municipal na rua General João Manoel, 157, no Centro Histórico, e na Coordenação da Defesa Civil na rua Doutor Barcelos, 1.691, no bairro Camaquã), das 9h às 16h. A população pode doar alimentos não perecíveis; produtos de higiene pessoal e de limpeza; jogos de cama; cobertores; toalhas de banho e garrafas de água.