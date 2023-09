Sulpetro descarta problemas de abastecimento de combustíveis por causa da chuva

Apesar dos estragos causados pelas intensas chuvas no Estado, o presidente do Sindicato Intermunicipal do Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes no Rio Grande do Sul (Sulpetro), João Carlos Dal’Aqua, ressalta que não deve haver dificuldades quanto ao fornecimento de combustíveis. Ele admite que é difícil ter um levantamento detalhado dos problemas causados pelas chuvas, mas, por enquanto, houve somente o relato de um posto que enfrentou falta de combustíveis, no município de Encantado.

Outro ponto destacado pelo dirigente é que os locais mais afetados pelos temporais também estão com pouca circulação de carros, diminuindo o consumo nesses lugares. “Se não tiver a estrada interrompida, o combustível vai chegar, mas não tem consumo”, reforça. Sobre os reflexos nas estruturas de eventuais postos alagados, o presidente do Sulpetro comenta que, nesses casos, terá que ser feita uma drenagem e revisão dos estabelecimentos.