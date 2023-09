Rio Grande do Sul registra queda de pelo menos duas pontes após inundações

As fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul a partir do domingo (3) afetaram pelo menos 70 municípios, provocando mortes e cheias em diversas regiões. Pelo menos duas pontes cederam com a força das águas do Rio Taquari, em Bento Gonçalves, no limite com São Valentim do Sul, resultando no bloqueio total da rodovia.



LEIA TAMBÉM: Enxurrada derruba Ponte de Ferro sobre o Rio das Antas

Ponte de Ferro que liga Nova Roma do Sul a Farroupilha localizada possuía 120 metros de extensão e 93 anos e era considerada um monumento histórico na região. "A ponte sempre teve uma forte ligação com o turismo local e também era um grande acesso para o trafego de veículos", relatou o morador da cidade Melquiades de Bastiani. A outra estrutura que ruiu foi asobre o Rio das Antas. A ponte"A ponte sempre teve uma forte ligação com o turismo local e também era um grande acesso para o trafego de veículos", relatou o morador da cidade Melquiades de Bastiani.

O jovem estava presente no exato momento em que a construção desabou e relembra a emoção dos moradores que estavam ali com a queda. "Vi diversas pessoas muito emocionadas com toda aquele situação. Vontade de chorar vendo um monumento daqueles ser destruído e não poder fazer nada a respeito", comentou.

Melquiades retornou ao local no qual se localizava a ponte e contou, feliz que a revitalização pode ser mais fácil do que se pensava na sua avaliação. "O pilar central não foi danificado, isso pode facilitar bastante uma futura reconstrução", descreve.

Em nota divulgada nas redes sociais, o prefeito de Nova Roma do Sul, Douglas Favero Pasuch, traz informações já avalia a reconstrução da ponte. "Já estabelecemos contato com o governador do Estado, com quem mantivemos uma conversa direta. Ele assegurou que não medirá esforços para auxiliar-nos na reconstrução dessa importante ligação para nossa cidade", explica.

Veja as imagens da queda da Ponte de Ferro em Nova Roma do Sul: