Acessos ao Vale do Taquari na área administrada pela EGR estão liberados

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) informou na manhã desta quarta-feira (6) que não há mais trechos de rodovias administradas bloqueadas em função das enchentes que ocorreram no Rio Grande do Sul. "Assim, os principais acessos aos municípios do Vale do Taquari estão liberados", diz a nota encaminhada pela empresa.





Em função dos estragos, a praça de pedágio de Encantado, situada no quilômetro 93 da ERS-130, não está funcionando. Equipes da EGR estão trabalhando para recompor a estrutura danificada.

Trechos liberados na área administrada pela EGR:

- ERS-129, nos quilômetros 67, 73 e 74 em Encantado.

- ERS-129, quilômetro 83, em Muçum.

- ERS-130, no quilômetro 85, em Arroio do Meio.

- ERS-130, no quilômetro 93, em Encantado.