Regiões das ilhas e Zona Sul de Porto Alegre têm risco de inundação

Os moradores das regiões das ilhas do Pavão, Grande dos Marinheiros, Flores e Pintada, e da Zona Sul e Extremo Sul de Porto Alegre, precisam ficar alertas para a possibilidade de inundações em decorrência dos grandes volumes hídricos que escoam do sistema Jacuí/Taquari e que poderá contribuir para elevação do nível do Guaíba. A Defesa Civil de Porto Alegre informou que o evento climático poderá ter início ainda nesta quarta-feira (6) e se estender até o sábado (9).

Em razão da possibilidade de cheia, a Defesa Civil estará atuando com 11 agentes que vão trabalhar no regime de 24 horas. Nesta quarta-feira, a medição do nível do Guaíba no Cais Mauá estava em 1,97 metro. A assessoria de imprensa do órgão explica que o alerta de inundação é dado quando o Guaíba atinge 3 metros.

• LEIA MAIS: Moradoras de Lajeado relatam situação dramática na cidade após enchentes

O comunicado para a região das Ilhas, para a Zona Sul e para o Extremo Sul é preventivo, e segue alerta da Defesa Civil do Rio Grande do Sul. A Comissão Permanente de Atuação em Emergência (Copae), integrada por diversos órgãos municipais e estaduais, acompanha as atualizações da previsão do tempo. Além disso, está sendo organizado ações e mobilizações de equipes para atendimento à população.



A Defesa Civil orienta que a população evite transitar na rua durante o período do alerta e deve se abrigar em local seguro. No caso de pessoas que vivem em imóveis em áreas de risco sujeitas a inundações, o ideal é buscar auxílio e abrigo temporário junto a familiares ou nas estruturas disponibilizadas pela prefeitura de Porto Alegre. Além disso, as pessoas devem evitar circular em locais sujeitos a inundações ou enxurradas e evitar entrar em alagamentos.

A Defesa Civil de Porto Alegre disponibilizou em caso de emergência os telefones 199 e o 193 do Corpo de Bombeiros Militar.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a chuva poderá retornar a Porto Alegre na quinta-feira (7), e as temperaturas nos próximos três dias devem variar entre mínimas de 10°C e máximas de 23°C.

A Defesa Civil de Porto Alegre informou que realiza vistorias diárias nas ilhas do Pavão, das Flores, Grande dos Marinheiros e da Pintada por se tratarem de regiões com risco de inundações. Como existe a possibilidade de cheia na região do Arquipélago, as equipes vão mais de uma vez por dia ao local. Além da Zona Sul e do Extremo Sul da Capital, toda região que pertence a Porto Alegre do Arquipélago é monitorada pela Defesa Civil.