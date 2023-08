Reinauguração da Igreja Nossa Senhora de Belém reúne fiéis em Porto Alegre

extremo-sul de Porto Alegre se reuniram, na manhã deste sábado (19), para a reinauguração da Igreja Nossa Senhora de Belém. O templo passou por reformas e pelo maior projeto artístico Os fiéis e moradores dose reuniram, na manhã deste sábado (19), para a reinauguração da. O templo passou por reformas e pelorealizado nos últimos anos na arquidiocese da Capital.

O conjunto neogótico de uma das igrejas mais antigas de Porto Alegre se destaca pelos vitrais com imagens sacras, o teto com pintura de céu e a imagem de Jesus na cruz que figura acima do altar.

Com todos os bancos ocupados e pessoas em pé por toda a igreja, a missa de inauguração da nova estrutura foi conduzida pelo arcebispo metropolitano, Dom Jaime Spengler. O religioso foi presenteado com um pedaço dos tijolos retirados durante as melhorias da paróquia.

• LEIA TAMBÉM: Café abre no pátio da Catedral Metropolitana de Porto Alegre

"É uma forma de gratidão pela sua presença nesse novo templo", declarou o padre Tiago Francesco Escouto, idealizador do projeto, em conjunto com o especialista em arte sacra Ermindo Schuh.

"Certamente o padre teve e tem um papel de destaque em todo esse itinerário realizado para a comunidade. Mas um bispo sozinho, sem a comunhão, a participação e o senso de corresponsabilidade, nós não existimos", disse Dom Jaime.

Os fiéis que contribuíram com a reforma da igreja puderam levar um pedaço do templo para casa. Foto: Maria Welter/Especial/JC

Na sequência, o arcebispo começou a abençoar os fiéis e a igreja com a água benta. O processo continuou com o padre Tiago descendo do altar para que todos os fiéis recebessem a água santificada, assim como o chão, paredes e estrutura do templo.

Do lado de fora da igreja, os fiéis que contribuíram com a reforma também poderiam levar um pedaço da igreja para casa. Tijolos que foram retirados durante a reforma foram trabalhados para que as pessoas pudessem levar para casa como forma de agradecimento pela contribuição.

A igreja teve a pedra fundamental da construção lançada em 1876 e, desde 2019, a reforma da estrutura vinha sendo executada em algumas etapas.

Na segunda etapa da reforma, anterior à fase conclusiva, a paróquia recebeu uma carta do Papa Francisco em reconhecimento pelo trabalho de reforma e decoração do teto da igreja.